Опасное увлечение: в Уфе подростки делали селфи на крыше 12-этажного дома — видео Фото: Стоп-кадр видео Опасное увлечение: в Уфе подростки делали селфи на крыше 12-этажного дома — видео Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 6 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В социальных сетях уфимцы опубликовали ролик, где запечатлено опасное увлечение подростков. Трое юных горожанина, по словам очевидцев, забрались на крышу 12-этажного дома по улице Юрия Гагарина, 22 в микрорайоне Сипайлово и стали делать селфи.

К счастью, все обошлось. Уфимцы обратились к управляющим компаниям с просьбой проследить за состоянием крыш и в дальнейшем избежать подобных ситуаций.