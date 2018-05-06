6 мая в Башкирии будет облачным, но без осадков
6 мая в Башкирии будет облачным, но без осадков Фото: Из открытых источников
6 мая в Башкирии будет облачным, но без осадков Фото: Из открытых источников
УФА, 6 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
В воскресенье, 6 мая, по данным синоптиков Башгидрометцентра, в республике ожидается облачная погода. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +14,+16 градусов.
«Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-западный», — уточнили метеорологи.
По данным специалистов республиканского МЧС, на некоторых участках дорог возможна дымка. Видимость составит 1-2 км.