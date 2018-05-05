В Уфе улицу Айскую перекрыли из-за коммунальной аварии
УФА, 5 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.
В субботу, 5 мая, в Уфе из-за коммунальной аварии перекрыли одну из улиц. Сотрудники МУП «Уфаводоканал» устраняют утечку на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 600 мм, трубопровод пролегает в районе дома №67 по улице Айской.
В настоящее время ведутся работы по локализации аварийной ситуации, сообщили в администрации Советского района.
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