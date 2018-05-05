УФА, 5 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В субботу, 5 мая, в Уфе из-за коммунальной аварии перекрыли одну из улиц. Сотрудники МУП «Уфаводоканал» устраняют утечку на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 600 мм, трубопровод пролегает в районе дома №67 по улице Айской.

В настоящее время ведутся работы по локализации аварийной ситуации, сообщили в администрации Советского района.