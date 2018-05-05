В Уфе на субботник вышли представителей партий и общественных объединений Фото: Дмитрий Мухаметулов









В Уфе на субботник вышли представителей партий и общественных объединений Фото: Дмитрий Мухаметулов

УФА, 5 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В субботу, 5 мая, в Орджоникидзевском районе Уфы прошел субботник. В экологической акции по уборке склона возле спорткомплекса «Биатлон» приняли участие более 200 человек. В числе активных участников субботника — представители разных политических партий и движений: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Патриоты России», партия «Зеленые», НОД и многие другие.

По словам организаторов акции, место проведения было выбрано не случайно: СОК «Биатлон» — одно из любимых мест отдыха у уфимцев. К сожалению, пикники не проходят бесследно, люди оставляют после себя много мусора.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в республике во время субботников собрали и вывезли на полигоны около 16 тысяч тонн мусора. Основные мероприятия в Министерстве экологии РБ планируют завершить до 12 мая.