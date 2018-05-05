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5 мая Суббота

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Житель Башкирии помог потушить пожар, который мог привести к взрыву на заправке

ОБЩЕСТВО

Житель Башкирии помог потушить пожар, который мог привести к взрыву на заправке Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

Житель Башкирии помог потушить пожар, который мог привести к взрыву на заправке Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

УФА, 5 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Житель Башкирии получил благодарственное письмо от Главного управления МЧС России по Башкирии «за смелые и решительные действия, проявленные при пожаре». Письмо Альберту Клявлину вручил заместитель начальника Давлекановского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР Роман Биктимиров.

Пожар, который помог потушить Альберт Клявлин, случился 6 августа 2017 года в Давлеканово. Из-за сильного ветра около заправки оборвался провод высоковольтной линии. Аварийное замыкание привело к тому, что загорелись сухая трава и кустарник – огонь начал распространяться в сторону заправки. Альберт Клявлин, который стал очевидцем ЧП, вызвал спасателей и сам боролся с огнем подручными средствами до тех пор, пока на место не приехали пожарные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Теги: пожар, благодарность, ГУ МЧС по РБ
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