Житель Башкирии помог потушить пожар, который мог привести к взрыву на заправке Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ Житель Башкирии помог потушить пожар, который мог привести к взрыву на заправке Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

УФА, 5 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Житель Башкирии получил благодарственное письмо от Главного управления МЧС России по Башкирии «за смелые и решительные действия, проявленные при пожаре». Письмо Альберту Клявлину вручил заместитель начальника Давлекановского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР Роман Биктимиров.

Пожар, который помог потушить Альберт Клявлин, случился 6 августа 2017 года в Давлеканово. Из-за сильного ветра около заправки оборвался провод высоковольтной линии. Аварийное замыкание привело к тому, что загорелись сухая трава и кустарник – огонь начал распространяться в сторону заправки. Альберт Клявлин, который стал очевидцем ЧП, вызвал спасателей и сам боролся с огнем подручными средствами до тех пор, пока на место не приехали пожарные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.