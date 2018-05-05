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5 мая Суббота

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Семейные жители Башкирии смогут уйти с работы на час раньше

ОБЩЕСТВО

Семейные жители Башкирии смогут уйти с работы на час раньше Фото: Олег Яровиков

Семейные жители Башкирии смогут уйти с работы на час раньше Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Министерство семьи, труда и соцзащиты Башкирии, Федерация профсоюзов и Союз работодателей республики обратились к работодателям с предложением о сокращении рабочего дня в Международный день семьи – 15 мая. Право уйти с работы на час раньше предлагают предоставить людям с семейными обязанностями.

Как сообщили  в пресс-службе Министерства семьи, труда и соцзащиты РБ, это решение принято в рамках реализации плана мероприятий по проведению Года семьи в республики. Эта мера будет способствовать поддержке семьи, сохранению и развитию семейных традиций.

Теги: Минтруд РБ, семья
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