В лабораториях Башкирии исследовали 275 клещей: четыре заражены энцефалитом Фото: Олег Яровиков В лабораториях Башкирии исследовали 275 клещей: четыре заражены энцефалитом Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В медучреждения Башкирии обратились 262 человека, пострадавшие от укусов клещей. Это в 1,3 раза больше, чем год назад, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

В лаборатории центра гигиены и эпидемиологии, где клещей исследуют на предмет зараженности энцефалитом и возбудителями боррелиоза, сдали на анализ 275 клещей. Положительный результат выявлен в четырех случаях.

Напомним, работа «горячей линии» по профилактике заражения клещевым энцефалитом продолжается до 15 мая. Специалисты Роспотребнадзора РБ отвечают по телефону 8-800-700-90-30.

О том, как ведут себя клещи и в каких случаях риск пострадать от их нападения увеличивается, читайте в материале ИА «Башинформ». Адреса лабораторий, в которые можно отнести клеща на исследование, — по ссылке.