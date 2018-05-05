В воскресенье в Уфе пройдет легкоатлетическая эстафета: перекроют дороги Фото: Олег Яровиков В воскресенье в Уфе пройдет легкоатлетическая эстафета: перекроют дороги Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В воскресенье, 6 мая, в Уфе пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. По сообщению управления по физкультуре и спорту Уфы, в спортивном мероприятии примут участие более полутора тысяч человек – школьники, студенты колледжей, техникумов и вузов, ребята из подростковых и спортивных клубов, работники предприятий и организаций города. В отдельном старте, «Забеге Мира», сможет принять любой желающий вне зависимости от возраста – достаточно иметь допуск от врача.

Церемония открытия эстафеты состоится в 11.00 в парке Победы. После возложения цветов к Вечному огню, в 11.30 начнется «Забег Мира» — участники стартуют на пересечении улиц Комарова и Первомайской. Маршрут эстафеты пройдет вокруг стадиона «Нефтяник».

Из-за эстафеты дороги в северной части города будут перекрыты. С 10 до 14 часов закроют движение транспорта по маршруту:

ул. Комарова от пересечения с ул. Космонавтов до пересечения с ул. Кольцевой — ул. Кольцевая от пересечения с ул. Космонавтов до пересечения с ул. Конституции — ул. Конституции от пересечения с ул. Кольцевая до пересечения с ул. М. Горького.