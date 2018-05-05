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5 мая Суббота

Уфа   °

В День Победы в Уфе будет +20

ОБЩЕСТВО

В День Победы в Уфе будет +20 Фото: ИА «Башинформ»

В День Победы в Уфе будет +20 Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

По прогнозам Гидрометцентра России, днем 9 мая в Уфе будет +20 градусов. Будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.

В ближайшие дни небо над башкирской столицей будет затянуто облаками, однако погоду синоптики обещают почти летнюю. После ночных заморозков в воскресенье столбик термометра поднимется до +18. В начале рабочей недели пойдет дождь, температура воздуха днем достигнет +17 градусов. Характер погоды до конца недели не изменится: ночью +4..+7, днем +16..+18, временами осадки.

Теги: погода
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