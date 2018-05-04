В Уфе участник шоу «Битва экстрасенсов» Никита Турчин изгонял бесов - видео
УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
В самом центре Уфы - на площади перед фонтаном «Семь девушек» состоялось необычное действо.
Как сообщили очевидцы, поздним вечером 4 мая участник мистического проекта ТНТ «Битва экстрасенсов-18» Никита Турчин изгонял бесов.
Никита Турчин — уфимец, самый молодой экстрасенс телешоу. По его словам, он внук народной целительницы. На днях молодому человеку исполняется 18 лет. Никита Турчин окончил театральную школу «Отражение». Он пробовал силы на съемочной площадке и как актер, и как телеведущий. Никиту можно было увидеть в проектах «Портрет», «Жить здорово» и других популярных шоу.