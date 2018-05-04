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4 мая Пятница

Уфа   °

На Республиканском конкурсе красоты «Жемчужина Башкорстостана» победу завоевали две участницы

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

 В Уфе завершился Республиканский конкурс красоты «Жемчужина Башкортостана – 2018». По условиям конкурса были определены две победительницы.

Главную корону - «Жемчужина Башкорстостана» завоевала Зульфия Габбасова. Ей вручили главный приз -трехдневную путевку в Казань. 

Титула «Башҡорстостан ынйыһы» удостоилась Айгуль Азнабаева. Остальные участницы получили в подарок мусульманские платья, платки, сертификаты и фотосессию. 

Всего в финале участвовало восемь девушек. В жюри работали известные общественные деятели и спонсоры. Подготовка к конкурсу шла месяц. Как в конкурсах красоты «Хылыукай» и «Суперневестка», девушки готовили рассказ о себе, участвовали в дефиле, конкурсе талантов и чтении сур из Корана. 

«Впервые конкурс шел на двух языках — башкирском и русском. Участницы говорили на том языке, на каком им удобно. Поэтому и два первых места: башкирская и русская номинация,  - пояснила член жюри конкурса Айгуль Утяганова. - Отличие конкурса было в том, что впервые в зале среди зрителей были и мужчины — это новое для мусульманских конкурсов».

Организаторами конкурса выступили Школа женственности при Духовном управлении мусульман Республики Башкортостан, Всемирный курултай (Конгресс) башкир при поддержке Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Республики Башкортостан.

Теги: конкурс красоты
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