УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе завершился Республиканский конкурс красоты «Жемчужина Башкортостана – 2018». По условиям конкурса были определены две победительницы.

Главную корону - «Жемчужина Башкорстостана» завоевала Зульфия Габбасова. Ей вручили главный приз -трехдневную путевку в Казань.

Титула «Башҡорстостан ынйыһы» удостоилась Айгуль Азнабаева. Остальные участницы получили в подарок мусульманские платья, платки, сертификаты и фотосессию.

Всего в финале участвовало восемь девушек. В жюри работали известные общественные деятели и спонсоры. Подготовка к конкурсу шла месяц. Как в конкурсах красоты «Хылыукай» и «Суперневестка», девушки готовили рассказ о себе, участвовали в дефиле, конкурсе талантов и чтении сур из Корана.

«Впервые конкурс шел на двух языках — башкирском и русском. Участницы говорили на том языке, на каком им удобно. Поэтому и два первых места: башкирская и русская номинация, - пояснила член жюри конкурса Айгуль Утяганова. - Отличие конкурса было в том, что впервые в зале среди зрителей были и мужчины — это новое для мусульманских конкурсов».

Организаторами конкурса выступили Школа женственности при Духовном управлении мусульман Республики Башкортостан, Всемирный курултай (Конгресс) башкир при поддержке Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Республики Башкортостан.