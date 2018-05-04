Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.48 ↑

EUR 76.12 ↓

4 мая Пятница

Уфа   °

В Уфе в преддверии Дня Победы появился сквер железнодорожников

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Демском районе Уфы появился сквер железнодорожников. 

Учащиеся Уфимского техникума железнодорожного транспорта вместе с сотрудниками Локомотивного депо и районной администрации высадили здесь 32 сосны. Как сообщает телеканал «Вся Уфа», такое количество деревьев выбрано неслучайно. 

«Сосны высажены в память о тех людях, которые ушли с локомотивного депо во время Великой Отечественной войны и не вернулись. На территории депо находится памятник солдатам, там высечено 32 фамилии. 32 сосны символизируют тех людей, которые не вернулись», - говорит начальник эксплуатационного локомотивного депо Уфы Александр Жуков.

Железнодорожники внесли свой вклад в Великую Победу. В годы войны на фронт из Демы ушли около 400 работников паровозного депо. Уфимские машинисты работали в прифронтовой зоне и водили поезда под обстрелами и бомбежками от Твери до Ленинграда. 32 сотрудника локомотивного депо Дема не вернулись с войны. 

Учащиеся железнодорожного техникума пообещали ухаживать за молодыми деревцами и следить за чистотой в сквере. В будущем планируется продолжить строительство и благоустройство Сквера железнодорожников. Аллея будет не только напоминать людям о подвигах демских машинистов, но и станет еще одной парковой зоной для отдыха горожан.

Теги: городское благоустройство
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе ребенок упал в яму с ледяной водой
В Уфе в прошедшее воскресенье вечером в диспетчерскую службу от очевидца поступило сообщение, что в заброшенном здании на бульваре Т. Янаби в яму с ледя
В Башкирии МЧС предупреждает о грозах и порывах ветра до 22 м/с
Главное Управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что на территории республики 4 мая ожидаются местами грозы и порывы ветра 17-22 м/с. В этот ден
Родной брат попытался оставить жителя Башкирии без крыши над головой
В Белорецком районе Башкортостана родной брат оставил 33-летнего родственника на улице. Как сообщили в пресс-службе УФССП по РБ, мужчина через суд добил
ХК «Салават Юлаев» подписал контракт с лучшим бомбардиром среди защитников ВХЛ
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» продолжает активную трансферную политику после официального завершения 10-го сезона КХЛ. Накануне уфимская команда сообщил
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть