УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Демском районе Уфы появился сквер железнодорожников.

Учащиеся Уфимского техникума железнодорожного транспорта вместе с сотрудниками Локомотивного депо и районной администрации высадили здесь 32 сосны. Как сообщает телеканал «Вся Уфа», такое количество деревьев выбрано неслучайно.

«Сосны высажены в память о тех людях, которые ушли с локомотивного депо во время Великой Отечественной войны и не вернулись. На территории депо находится памятник солдатам, там высечено 32 фамилии. 32 сосны символизируют тех людей, которые не вернулись», - говорит начальник эксплуатационного локомотивного депо Уфы Александр Жуков.

Железнодорожники внесли свой вклад в Великую Победу. В годы войны на фронт из Демы ушли около 400 работников паровозного депо. Уфимские машинисты работали в прифронтовой зоне и водили поезда под обстрелами и бомбежками от Твери до Ленинграда. 32 сотрудника локомотивного депо Дема не вернулись с войны.

Учащиеся железнодорожного техникума пообещали ухаживать за молодыми деревцами и следить за чистотой в сквере. В будущем планируется продолжить строительство и благоустройство Сквера железнодорожников. Аллея будет не только напоминать людям о подвигах демских машинистов, но и станет еще одной парковой зоной для отдыха горожан.