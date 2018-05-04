УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Рособрнадзор третий год подряд проводит акцию «Я сдам ЕГЭ». Выпускникам предлагается записать короткий видеоролик или опубликовать небольшой текст с фотографиями на эту тему.

Те, кто готовится сдать единый госэкзамен в 2018 году, могут рассказать о себе, о своем настрое, особенностях подготовки. При размещении в соцсетях участники акции должны ставить хэштеги #ЯсдамЕГЭ, #РасскажиоЕГЭ, #ЕГЭ2018.

Лучшие посты будут размещены в группе Рособрнадзора. Как сообщили в пресс-службе Минобразования Республики Башкортостан, до 24 мая 2018 года материалы можно направить на электронный адрес: Sarbaeva.LN@bashkortostan.ru.

В съемках видеоролика «Я сдам ЕГЭ» Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки приняли участие выпускники 2018 года из 50 регионов России.

В этом году продолжительность ролика была увеличена почти в два раза, потому что от выпускников поступило рекордное количество видеозаписей. Ребята со всей Россией делятся своими мыслями перед экзаменами. Выпускники убеждены, что сдадут ЕГЭ, потому что чувствуют поддержку своих родителей и учителей, а также потому что усердно учились в школе.

Традиционно видеороликом с выпускниками начинается Всероссийская акция «Я сдам ЕГЭ». Выпускники из разных городов страны самостоятельно записывают свои видеообращения с пожеланиями к сверстникам хорошо сдать ЕГЭ.

Видео с выпускниками, не вошедшие в финальный ролик, будут опубликованы на региональных сайтах и в социальных сетях органов управления образованием. Все записи можно будет найти по хэштегам «#ЯсдамЕГЭ» и «#РасскажиоЕГЭ».

Второй год школьников поддерживают и взрослые, которые тоже принимают участие в съемках видеороликов «Учителя о ЕГЭ» и «Родители о ЕГЭ».

В этом году ожидается премьера – «Первокурсники о ЕГЭ». Вчерашние выпускники и нынешние студенты расскажут, что изменилось в их жизни после окончания школы и сдачи единого госэкзамена.