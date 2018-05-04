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4 мая Пятница

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В преддверии Дня Победы в Башкирии проводят смотры строя и песни

ОБЩЕСТВО

В преддверии Дня Победы в Башкирии проводят смотры строя и песни

Фото: администрация г. Октябрьский

В преддверии Дня Победы в Башкирии проводят смотры строя и песни

Фото: администрация г. Октябрьский

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня, 4 мая, в городе Октябрьском прошел городской конкурс «Смотр строя и песни». В этом году конкурс посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году добровольца. Конкурс традиционный, он проводится в городе в четырнадцатый раз,  с каждым годом становится более зрелищным и ярким, увеличивается и количество его участников.

  В этом году свои коробки на смотр представили гимназии и школы города; нефтяной колледж имени С.И. Кувыкина, коммунально-строительный колледж, Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж. Впервые в конкурсе принимала участие коробка юнармейцев.  

Парад участников принимали глава городской администрации Алексей Шмелев, заместитель главы администрации Октябрь Латыпов, военный комиссар города, руководители комитета по спорту и молодежной политике, Октябрьского авиационного технического спортивного клуба ДОСААФ, ветераны Великой Отечественной войны.  

«Совсем скоро, 9 Мая, вся наша страна будет отмечать 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Все дальше вглубь истории уходят события тех времен, к сожалению, год от года редеет строй ветеранов. Поэтому вы, наше подрастающее поколение, должны помнить, какой невероятной ценой отстояли наши отцы, деды и прадеды свободу и мир, — сказал Алексей Шмелев, обращаясь к молодежи.

В течение нескольких недель команды готовились к этому дню: разучивали песни, учились ходить строевым шагом, подбирали соответствующую форму. Выступление ребят оценивало компетентное жюри по заранее выбранным критериям. Ярко, красиво, эмоционально выступили все участники. Каждый постарался показать самые положительные качества – ответственность, умение слаженно работать в коллективе, выполнять команды, маршировать в ногу, а также исполнять строевые песни. Каждый горел желанием выглядеть бравым солдатом и победить. Самые юные участники праздника — обучающиеся начальных классов, ни в чём не уступали своим старшим товарищам. 

Пока жюри подводило итоги, перед участниками и многочисленными зрителями выступали самодеятельные коллективы.  

Компетентное жюри выявило победителей смотра, которые будут принимать участие в параде 9 Мая.

Среди общеобразовательных учреждений третье место поделили школы №9 и 17, второе место – гимназия №2 и №3, победителями смотра строя и песни признаны школы №22 и 8. Среди начального звена третье место заняла коробка школы №13, второе место у школы №8, первое место заняла гимназия №2.

  Среди учреждений профессионального образования третье место завоевала коробка Юнармии, второе – Октябрьский коммунально-строительный колледж и военно-патриотический клуб «Гвардия», первое место у Октябрьского нефтяного колледжа имени С.И. Кувыкина и Октябрьского многопрофильного колледжа.

Всем участникам вручены дипломы и подарки, сообщили в администрации муниципалитета.  

Теги: день победы, смотр песни и строя
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