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4 мая Пятница

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Итоги Тотального диктанта-2018 в Уфе: отличниками стали «Заводная птица» и «Котик»

ОБЩЕСТВО

Итоги Тотального диктанта-2018 в Уфе: отличниками стали «Заводная птица» и «Котик»

Фото: Олег Яровиков

Итоги Тотального диктанта-2018 в Уфе: отличниками стали «Заводная птица» и «Котик»

Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе подвели итоги Тотального диктанта за 2018 год. На церемонию награждения собрались отличники — в этом году их количество составило 101 человек. Среди них не только учителя-филологи, много представителей разных профессий — инженеры, врачи, экономисты, юристы, маркетологи, архитекторы, студенты и учащиеся школ.

Особых аплодисментов заслужили учителя с 40-летним стажем работы, а также мужчина, который когда-то начинал с «двойки» за Тотальный диктант и за четыре года добился выдающихся результатов, став отличником.

Не все участники указывали свои настоящие имена и фамилии, ряд работ был подписан псевдонимами. Так, среди отличников оказались молодые люди под никами «Заводная птица» и «Запечный фонарь», женщины «Котик» и «Ах, Натали». После их рассекречивания организаторы пообещали написать в дипломы их истинные имена.

Все отличники получили в подарок медали, книги, сертификаты, билеты в кино и на военно-тактическую игру «Территория экстрима». 

Как отметила организатор акции в Уфе Наталья Панчишина, наибольшее количество ошибок было в словах «чересчур», и «не спеша», также многие писавшие затруднились с пунктуацией в тексте.

В завершение церемонии медали и подарки были вручены двум иностранцам — студентам из Китая и Вьетнама, которые обучаются в Центре при БашГУ. Один из молодых людей собирается стать журналистом, другой планирует освоить в Уфе специальность экономиста.

Тотальный диктант в Уфе состоялся, как и во всей России, 14 апреля. Текст Гузель Яхиной «День» из нового романа «Дети мои» писался на 30 площадках. Диктант написали 1741 человек, 46 иностранцев, изучающих русский язык, написали тест TruD.

Теги: Тотальный диктант
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