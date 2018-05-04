Первомай с новым МРОТ, требуют отставки депутата, смертельный сплав, кто войдет в тренерский штаб «СЮ» - неделя глазами СМИ Фото: пресс-служба Главы РБ Первомай с новым МРОТ, требуют отставки депутата, смертельный сплав, кто войдет в тренерский штаб «СЮ» - неделя глазами СМИ Фото: пресс-служба Главы РБ

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Праздник весны и труда

1 мая в Уфе глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на митинге, посвящённом Дню весны и труда, и поздравил всех с этим праздником. В массовом мероприятии на площади перед Дворцом спорта приняли участие представители профсоюзов, активисты общественных организаций, жители республики.

«Сегодня, с 1 мая минимальный размер оплаты труда приравнен к прожиточному минимуму. Это значит, что десятки тысяч людей будут получать повышенную заработную плату и улучшат своё материальное благосостояние», — отметил Рустэм Хамитов. С учётом уральского коэффициента в Башкирии эта сумма составит 12 838 рублей.

Всего, по предварительным данным, в профсоюзных шествиях и митингах в республике участвовали более 50 тысяч человек, сообщил «Башинформ﻿».

Клещи покусали

Как передает телеканал БСТ﻿, в Башкирии зафиксировано несколько сотен случаев укуса клещей за минувшие выходные. Энцефалит обнаружен у менее чем 3% изученных кровососов. Отмечается, что за счет холодной погоды пик сезона укусов клещей чуть сместился. В Центре гигиены и эпидемиологии напомнили, что обнаруженного на себе клеща «нельзя обрабатывать ни растворителями, ни лосьонами, ни одеколонами. Просто поместить в чистую, чуть увлажненную посуду и доставить к нам. Поврежденные, разорванные клещи исследованию не подлежат».

Кто войдет в тренерский штаб «СЮ»

ХК «Салават Юлаев» определился с теми, кто войдет в тренерский штаб клуба. Как рассказал﻿ новый главный тренер «юлаевцев» Николай Цулыгин, «в клубе остаются финские специалисты Томи Ламса и Ярмо Койвисто. Будет с нами работать и Виталий Ячменев. Остается Вадим Тарасов. И мы планируем, в случае подписания иностранного голкипера, пригласить еще одного иностранного тренера по вратарям». Как сообщил «Башинформ﻿», клуб подписал контракт с лучшим бомбардиром среди защитников ВХЛ Ильей Назаревичем. Ранее «Салават» подписал контракты с восемью хоккеистами.

Смертельный сплав

В Башкирии 29 апреля при сплаве туристов по реке Малый Инзер на пороге Айгир столкнулись и перевернулись два катамарана с девятью туристами. Находившаяся на одном из катамаранов 33-летняя жительница Санкт-Петербург погибла. В этот же день трое туристов при сплаве на катамаране по реке Лемеза не справились с управлением и перевернулись. Двое мужчин смогли самостоятельно выбраться из воды. Тело 53-летнего жителя Башкирии было обнаружено в реке днем 30 апреля спасателями, информирует РБК-Уфа﻿.

Из Уфы на юг

3 мая глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с руководством авиакомпании «Азимут» — председателем совета директоров Павлом Удодом и членом совета директоров Виталием Ванцевым. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в области межрегиональных авиаперевозок, сообщает «Башинформ﻿».

«Имея один из лучших аэропортов в России, нам, конечно, хотелось бы увеличить загрузку, расширить количество маршрутов, которые выполняются из нашего аэропорта», — отметил на встрече Рустэм Хамитов.

Павел Удод сообщил, что организованы два прямых маршрута из Уфы на юг России — в Краснодар и Ростов-на-Дону. В дальнейшем компания готова расширять маршрутную сеть. В качестве возможных направлений рассматриваются Сочи, Анапа, Минеральные Воды, Симферополь. «Это будут прямые рейсы без пересадки в Москве, что позволит жителям Башкортостана напрямую, буквально за два часа долетать до наших курортных городов», — подчеркнул Виталий Ванцев.

Таблетка с отсрочкой

Сотни жителей республики не могут получить льготные лекарства, выяснили в газете «Республика Башкортостан﻿». Количество выписанных врачами рецептов, но отложенных аптеками на более поздние сроки из-за отсутствия препаратов перевалило за 800. Более 500 из них приходятся на региональных льготников, остальное на «федеральных». В конце прошлого года изменились условия госзакупок препаратов, и чиновники не успели переориентироваться, пояснили в газете. В экстренных случаях человека, срочно нуждающегося в препарате, можно положить в больницу и заказать для него нужное лекарство через систему стационарного обеспечения, посоветовали в Минздраве РБ. Закрыть основную потребность в препаратах планируется к июню.

Бесплатно присмотрят за детьми

В уфимском отделении социальной помощи семье и детям Ленинского района бесплатно присмотрят за детьми до 3 лет. Об этом сообщает «Башинформ﻿». Услуга оказывается на дому. Оставить свое чадо с соцработником можно на время от 165 до 195 минут и не более двух раз в неделю. Чтобы воспользоваться услугой, надо подать заявление с приложением документов в Отделение соцпомощи семье и детям в Ленинском районе на признание граждан нуждающимися в соцобслуживании.

Прокуратура требует отставки депутата

Прокуратура республики выявила нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности депутата райсовета в Бурзянском районе. Несмотря на то, что его фирма является исполнителем муниципальных контрактов, депутат не уведомил местный представительный орган о личной заинтересованности при распределении бюджетных средств, а также скрыл сведения о своем участии в коммерческой организации в качестве учредителя. Кроме того, депутат препятствовал возврату в бюджет 1 млн рублей, выделенных в качестве поддержки малого предпринимательства его матери, нарушившей условия договора субсидирования. Также выявлены признаки хищения части матпомощи трем семьям-погорельцам, оказанной Благотворительным фондом поддержки соцразвития. Материалы проверки направлены в Следком для решения вопроса об уголовном преследовании депутата по статье «Мошенничество». В муниципалитет Бурзянского района внесено представление о досрочном прекращении полномочий депутата, сообщает ГТРК «Башкортостан﻿».

Лифты идут вверх

С прошлого года в республике и Уфе резко возросли объемы замены изношенных лифтов в жилых домах. Если в 2016 году в региональном жилфонде была установлена 51 новая кабина, то в прошлом — 274, из них 146 в Уфе. В планах на этот год замена 608 кабин, в том числе 334 в столице республики, что станет абсолютным рекордом за всю историю города. С чем связаны столь высокие показатели, узнали в журнале «Уфа﻿».

Миллиард на развитие образования

В Башкирии на развитие образования будет выделен дополнительный миллиард рублей. «Средства будут направлены на ремонт более 140 образовательных организаций в 30 муниципалитетах республики», — пояснила министр образования РБ. Также средства пойдут на создание технопарков в моногородах, капремонт зданий загородных детских оздоровительных лагерей в 14 муниципальных районах, создание предуниверсариев. На приобретение оборудования для создания центров компетенций WorldSkills Russia планируется направить 100 млн рублей, на развитие одаренных детей и молодежи 10 млн, сообщает «Башинформ﻿». Также более полумиллиарда рублей направят на развитие здравоохранения.

И три миллиарда на туризм

Перечень приоритетных инвестпроектов Башкортостана дополнен новым объектом в области туризма. Речь идет о создании современного туристско-рекреационного кластера на территории Бурзянского, Кугарчинского и Куюргазинского районов республики. Целью создания туристической зоны является предоставление круглогодичных туристских услуг населению республики, жителям прилегающих регионов и зарубежным гостям. Инициатор — ООО «Юлбарс», которое претендует на меры господдержки в виде получения налоговых и иных преференций. В рамках проекта с объемом инвестиций 3 млрд рублей к 2023 году будет создано 195 новых рабочих мест, информировала «Молодежная газета﻿».

«Развод» на окна

Как передает телеканал «Вся Уфа﻿», в Управление жилищного хозяйства столицы республики поступают обращения от горожан с просьбой разъяснить информацию о некой «программе по льготной установке пластиковых окон, остеклению и отделке балконов и лоджий». Подобные объявления размещаются на досках информации в подъездах домов. По словам специалиста УЖХ Уфы, «периодически появляющиеся объявления о якобы льготной программе по установке пластиковых окон, остеклению балконов и лоджий не соответствуют действительности. Это рекламная акция частных компаний, никакой льготной программы по установке пластиковых окон не существует».

Фонтаны проснулись

В понедельник, 30 апреля, в Уфе рядом с Конгресс-холлом состоялся запуск фонтана. Как по мановению волшебной палочки, ввысь взметнулись пенящиеся струи и площадь наполнилась шумом падающей воды, описывает это событие газета «Вечерняя Уфа﻿﻿». В Уфе 19 фонтанов, а недавно на площади имени Ленина возобновилось строительство 20-го — фонтана-часов. Его чаша будет представлять собой огромный циферблат. Бронзовые цифры «лягут» на гранитные тумбы, а время станут показывать струи воды разной интенсивности, рассказали в газете.