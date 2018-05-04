В Уфе сотрудники Росреестра оформили продажу квартиры без ее собственника Фото: pobeda26.ru В Уфе сотрудники Росреестра оформили продажу квартиры без ее собственника Фото: pobeda26.ru

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе сотрудники Росреестра стали фигурантами уголовного дела. В прокуратуру обратился горожанин с заявлением о мошеннической продаже его квартиры. Процедура прошла без его ведома и участия.

В августе прошлого года некая женщина подала в орган Росреестра договор купли-продажи двухкомнатной квартиры стоимостью более 2 млн рублей. Несмотря на то, что продавец не являлась собственником квартиры, договор оформили и закрепили владение за новым собственником.

Прокуратура Октябрьского района провела проверку, возбудила уголовное дело по статье «Халатность» и передала его в полицию на расследование.