В программе «Когда все дома» покажут шестилетнего Данила из Уфы Фото: Из открытых источников В программе «Когда все дома» покажут шестилетнего Данила из Уфы Фото: Из открытых источников

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В воскресенье, 6 мая, в эфир выйдет очередной выпуск программы «Когда все дома», в которой героем рубрики «У вас будет ребенок» снова станет уфимец. Шестилетний Данила — воспитывается в одном из детских домов столицы Башкирии. По словам педагогов, мальчик спокойный и общительный.

Отметим, съемочная группа федерального телеканала во главе с ведущей рубрики Еленой Кизяковой снимала видеопаспорта уфимских детей-сирот с 23 по 28 апреля.