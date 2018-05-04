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4 мая Пятница

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В Башкирии браконьер выплатил ущерб в 200 тысяч рублей за незаконную охоту в природном парке

ОБЩЕСТВО

В Башкирии браконьер выплатил ущерб в 200 тысяч рублей за незаконную охоту в природном парке Фото: ebftour.ru

В Башкирии браконьер выплатил ущерб в 200 тысяч рублей за незаконную охоту в природном парке Фото: ebftour.ru

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Житель Белебеевского района, виновный в незаконной охоте на охранной территории, заплатил назначенную судом сумму ущерба. В сентябре 2017 года мужчина установил в природном парке «Аслы-куль» петлю из металлического троса для ловли лося. Разделав тушу, браконьер оставил на месте преступления шкуру животного. При обходе территории ее обнаружил инспектор и сообщил об этом в полицию, где разыскали браконьера. Ущерб был установлен в размере 200 тысяч рублей, подсудимый выплатил его. Приговором стал уголовный штраф в 8 тысяч рублей.

С февраля текущего года ущерб за браконьерскую добычу лося на охранной территории составит 560 тысяч рублей. Напомним, Минприроды России в несколько раз увеличило размеры компенсаций ущерба природе. Так, за добычу медведя браконьер заплатит 60 тысяч вместо 30 тысяч по прежней таксе, за добычу ондатры — 500 рублей вместо 100, за добычу лося  — 80 тысяч рублей вместо 40 тысяч.

За браконьерство на особо охраняемых природных территориях наказание будет еще жестче — сумма исчисления вреда умножается на семь ( 80 000 х 7 =560 000).

Теги: браконьеры, ущерб
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