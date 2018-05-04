Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.48 ↑

EUR 76.12 ↓

4 мая Пятница

Уфа   °

В Башкирии дом с покосившимися стенами и прогнившими конструкциями признали пригодным для проживания инвалида

ОБЩЕСТВО

В Башкирии дом с покосившимися стенами и прогнившими конструкциями признали пригодным для проживания инвалида Фото: автор

В Башкирии дом с покосившимися стенами и прогнившими конструкциями признали пригодным для проживания инвалида Фото: автор

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Чишминский районный суд Башкортостана по иску прокурора обязал администрацию района повторно обследовать жилой дом на аварийность. В нем проживает инвалид II группы. Основанием для обращения в суд стали результаты прокурорской проверки.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в прошлом году специализированная организация обследовала строительные конструкции дома. Эксперты заключили, что в постройке покосились и продувались стены, частично разрушены полы, прогнили несущие конструкции, провисли перекрытия, протекала кровля.

Специалисты пришли к выводу, что дом непригоден для проживания и в целях безопасности необходимо ограничить пребывание в нем людей. Но межведомственная комиссия, не привлекая к обследованию сотрудников Роспотребнадзора, решила, что дом пригоден для проживания, и что в нем можно сделать капремонт.

Прокуратура района обратилась в суд с административным иском признать решение чиновников незаконным и обязать их провести повторное обследование и оценку пригодности жилого дома для проживания.

Теги: прокуратура, суд, жилье
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе ребенок упал в яму с ледяной водой
В Уфе в прошедшее воскресенье вечером в диспетчерскую службу от очевидца поступило сообщение, что в заброшенном здании на бульваре Т. Янаби в яму с ледя
В Башкирии МЧС предупреждает о грозах и порывах ветра до 22 м/с
Главное Управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что на территории республики 4 мая ожидаются местами грозы и порывы ветра 17-22 м/с. В этот ден
Родной брат попытался оставить жителя Башкирии без крыши над головой
В Белорецком районе Башкортостана родной брат оставил 33-летнего родственника на улице. Как сообщили в пресс-службе УФССП по РБ, мужчина через суд добил
ХК «Салават Юлаев» подписал контракт с лучшим бомбардиром среди защитников ВХЛ
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» продолжает активную трансферную политику после официального завершения 10-го сезона КХЛ. Накануне уфимская команда сообщил
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть