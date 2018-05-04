В Башкирии дом с покосившимися стенами и прогнившими конструкциями признали пригодным для проживания инвалида Фото: автор В Башкирии дом с покосившимися стенами и прогнившими конструкциями признали пригодным для проживания инвалида Фото: автор

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Чишминский районный суд Башкортостана по иску прокурора обязал администрацию района повторно обследовать жилой дом на аварийность. В нем проживает инвалид II группы. Основанием для обращения в суд стали результаты прокурорской проверки.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в прошлом году специализированная организация обследовала строительные конструкции дома. Эксперты заключили, что в постройке покосились и продувались стены, частично разрушены полы, прогнили несущие конструкции, провисли перекрытия, протекала кровля.

Специалисты пришли к выводу, что дом непригоден для проживания и в целях безопасности необходимо ограничить пребывание в нем людей. Но межведомственная комиссия, не привлекая к обследованию сотрудников Роспотребнадзора, решила, что дом пригоден для проживания, и что в нем можно сделать капремонт.

Прокуратура района обратилась в суд с административным иском признать решение чиновников незаконным и обязать их провести повторное обследование и оценку пригодности жилого дома для проживания.