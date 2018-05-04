Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о масштабных рейдах
Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о масштабных рейдах Фото: автор
Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о масштабных рейдах Фото: автор
УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Госавтоинспекция Башкортостана в пятницу, 4 мая, и в предстоящие выходные проводит широкомасштабные профилактические мероприятия. К проводимым рейдам будет привлечено максимальное количество личного состава ГИБДД.
«Внимание уделяется выявлению нетрезвых водителей, а также иных видов правонарушений. Большинство водителей с пониманием относятся к повышенному вниманию со стороны сотрудников Госавтоинспекции, так как осознают, что это требуется в целях поддержания безопасности дорожного движения», — пояснили в ведомстве.