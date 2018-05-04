Авиапассажиры задержанного на 8 часов рейса Уфа — Москва проходят регистрацию Фото: автор Авиапассажиры задержанного на 8 часов рейса Уфа — Москва проходят регистрацию Фото: автор

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На более чем 8 часов задержался рейс из столицы республики в Москву. Как рассказала агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван, причина задержки рейса — позднее прибытие самолета.

«Сейчас пассажиры проходят регистрацию. Вылет назначен на 15.25 по местному времени. В свою очередь, авиакомпания выполнила требования Федеральных авиационных правил: пассажиров накормили и напоили».