В Башкирии память участников Великой Отечественной войны увековечат с помощью электронных ресурсов Фото: пресс-служба КСО Уфы



В Башкирии память участников Великой Отечественной войны увековечат с помощью электронных ресурсов Фото: пресс-служба КСО Уфы

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Об увековечении памяти участников Великой Отечественной войны с помощью современных электронных ресурсов шла речь на семинаре-совещании, который накануне прошел в Уфе. На обучающий семинар по работе со специализированным сайтом были приглашены представители районных администраций и служб города, в чьем ведении находятся сельские кладбища.

Мероприятие было организовано постоянной комиссией по ЖКХ и экологии Совета городского округа г. Уфа совместно с Управлением коммунального хозяйства и благоустройства городской администрации.

В Уфе в конце 2016 года создана «Электронная книга памяти» — сайт pomnim.me. Разработкой и внедрением сайта занималась инициативная группа Комбината специализированного обслуживания. На сегодняшний день инициатива города Уфы подхвачена по всей республике, и база данных активно пополняется силами городских администраций Стерлитамака, Нефтекамска, Бирска и других городов.

Однако на территории города имеются также и сельские кладбища, находящиеся в ведении администраций городских районов. Кроме того, все базы данных на умерших ветеранов Великой Отечественной войны, захороненных как на городских, так и на сельских кладбищах Уфы, находятся также в администрациях городских районов столицы республики.

На семинаре-совещании, который вел депутат Горсовета, председатель постоянной комиссии по ЖКХ и экологии Руслан Кинзикеев, было отмечено, что сейчас очень важно сохранить память о ветеранах Великой Отечественной войны, пока еще есть кому рассказать молодым поколениям о родственниках-фронтовиках, об их боевых подвигах и трудовом пути в послевоенные годы. В преддверии священного для всех праздника Великой Победы нужно уделить внимание ветеранам и труженикам тыла, еще находящимся среди нас, а также поклониться могилам защитников Отечества, которые уже ушли из жизни. И не только захороненным на городских кладбищах, но и на сельских погостах, находящихся вблизи Уфы.

Чтобы посетить захоронения воинов и ухаживать за их могилами, люди должны знать, где они находятся, внести их в реестр. В прежние годы учет захоронений участников войны не велся, в военкоматах сведения сохранились тоже не обо всех. «Перед вами стоит задача создать электронную карту сельских кладбищ, где прежде всего необходимо отметить места погребений воинов», — сказал депутат, обращаясь к участникам семинара.

Недавно на сайте pomnim.me появился раздел «Сельские кладбища г.Уфы», где в общей сложности значатся кладбища 20 сельских населенных пунктов. В этом году запущена в эксплуатацию IT-программа «Электронная книга памяти участников Великой Отечественной войны Республики Башкортостан», которую отдельные муниципальные образования еще только начали заполнять.

На семинаре была показана презентация сайта pomnim.me. На нем зарегистрировано уже более 52 000 посетителей, 480 человек открыли свои личные кабинеты, однако еще не все уфимцы и жители республики знают об этом важном и полезном интернет-ресурсе. Между тем, практически у всех есть родственники, нашедшие последний приют на кладбищах Уфы. Теперь, пользуясь мобильными устройствами, можно самостоятельно проложить маршрут к захоронениям своих близких. В помощь посетителям Мусульманского кладбища установлен информационный павильон с сенсорным экраном. Скоро такой же павильон появится и на Южном кладбище.

Разработчик IT-программы Руслан Юлбарисов подробно рассказал о том, как работать в информационной базе сайта, как фотографировать места захоронений родственников, чтобы они отобразились на электронной карте. Затем к фотографиям можно прикрепить текстовую часть. Все это несложно даже для не очень продвинутых пользователей.

В конце обучающего семинара были даны ответы на вопросы слушателей.

Прошедший семинар уже шестой с момента запуска сайта. Кустовые семинары-совещания состоялись в этом году в Стерлитамаке и Бирске. Они проводятся при поддержке Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» и Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ. Ранее несколько семинаров прошли в Уфе.

В целом Башкортостан по времени намного опережает обозначенную президентом России программу создания «электронных кладбищ» в стране. Теперь наработанную базу нужно донести до населения республики и продолжать ее пополнять и совершенствовать. Комбинат специализированного обслуживания Уфы готов оказать в этом деле необходимую методическую и консультационную помощь, сообщили в комиссии по ЖКХ и экологии Горсовета.