В столице Башкирии эксперты оценивают качество ремонта дорог Фото: пресс-служба Единой России В столице Башкирии эксперты оценивают качество ремонта дорог Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии начаты объезды дворов, благоустроенных в прошлом году в рамках партийного проекта «Городская среда». Специалисты проверяют, как обновленные дворы «пережили» зимний сезон.

В состав комиссии вошли председатель Общественного совета проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Александр Дегтев, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Анатолий Дубовский, представители министерства ЖКХ, регионального исполкома партии и общественные эксперты. Контролеры проверили состояние дворов, установленного детского и спортивного оборудования, сообщили в пресс-службе партии.

Были выявлены замечания жителей по качеству проведенных работ. Несмотря на отсутствие грубых технологических отступлений от проекта, комиссия отметила незначительные отклонения по уровню асфальтового покрытия, вследствие чего на некоторых дворовых территориях из-за дождливой погоды образуются лужи. Управляющим компаниям даны указания по устранению выявленных недостатков. В работе комиссии приняли участие представители подрядных организаций, перед которыми также была поставлена задача: в рамках договорных гарантийных обязательств провести необходимые доделки.

«В настоящее время мы уделяем особое внимание состоянию дворовых территорий после прошедшей зимы, – заявил Александр Дегтев. – Сложные климатические условия могли нанести определенный ущерб качеству проведенных в прошлом году работ. Важно, чтобы был услышан голос каждого жителя, чтобы каждый отмеченный недостаток был устранен. В то же время необходимо развивать чувство хозяина собственного двора у населения, чтобы в дальнейшем поддерживать двор в комфортном состоянии».

Рейды по дворам Уфы продолжаются.

Федеральный партийный проект «Городская среда» реализуется в Республике Башкортостан с 2017 года. Объем финансирования в первый год составил более 1 млрд рублей, в том числе более 875 млн рублей за счет средств федерального бюджета. Это позволило благоустроить 416 дворов и 37 общественных территорий. В 2018 году в проект войдут более 400 дворов и свыше 100 мест массового пребывания жителей. В проекте смогут принять участие населенные пункты республики, численность в которых превышает 1000 человек.