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В Башкортостане «Курортный сабантуй-2018» впервые пройдет в формате Игр кочевников

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане «Курортный сабантуй-2018» впервые пройдет в формате Игр кочевников Фото: автор

В Башкортостане «Курортный сабантуй-2018» впервые пройдет в формате Игр кочевников Фото: автор

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На территории курорта Якты-Куль (озеро Банное) состоится традиционное событие — Курортный сабантуй. В этом году ежегодный праздник пройдет 15 и 16 июня.

Одной из особенностей Курортного сабантуя-2018 станет то, что спортивная его часть пройдет в формате Турнира по этническим видам спорта «Игры кочевников» и станет отборочным этапом для участия во Всемирных Играх кочевников в Киргизии. Специально для отбора из Кыргызстана приедут члены оргкомитета.

Как сообщил агентству «Башинформ» заместитель директора по развитию санатория «Якты-Куль» Салават Нафиков, участники сразятся в таких традиционных видах спорта, как национальная борьба «Көрәш», турнир по стрельбе из традиционного лука, турнир по конно-верховой стрельбе из лука, национально-командная конная игра «Ылак», турнир по поднятию тяжестей «Таш ороу». 

Развлекательная часть праздника включает фестиваль современной этнической музыки народов России и мира, работу самодеятельных концертных площадок, выставок и традиционный Open-air 16 июня.

В национальных двориках можно будет отведать блюда башкирской кухни, сделать фото на фоне этнического войлочного ковра и примерить старинные башкирские украшения. Ряды ремесленных лавок ждут ценителей ручного творчества. Мастера народно-художественного промысла организуют ярмарку-продажу своих изделий и проведут мастер-классы для гостей праздника. Будут организованы традиционные национальные игры «Мастера Зауралья», выставка продажа сувенирной продукции «Уралым».

Для самых маленьких зрителей предусмотрена программа Детского сабантуя (аттракционы и пикниковые зоны). 

Курортный сабантуй стал визитной карточкой региона и ярким проектом событийного туризма в Зауралье. Праздник, символично открывающий летний сезон отдыха, призван не только сохранить традиции, но и привнести новое и зарядить гостей насыщенной программой. 

Организаторы - Ассоциация работников и предпринимателей гостиничного бизнеса и туризма озера Якты-Куль, ООО «ММК-Курорт», ГУП Санаторий «Якты-Куль» РБ при поддержке Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму, Министерства молодежной политики и спорта РБ. Программа Курортного сабантуя скоро будет размещена на сайте.

Теги: туризм
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