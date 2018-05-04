Уфа присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде» Фото: Олег Яровиков Уфа присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде» Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Отказаться от личного транспорта в пользу двухколесного. Такую идею уже несколько лет продвигают активисты всероссийской акции «На работу на велосипеде». 18 мая столица Башкирии вновь присоединится к этому мероприятию.

В Уфе на сайте акции уже зарегистрировались почти 200 человек. В прошлом году «На работу на велосипеде» поехали более 200 компаний из 35 регионов России.

Акция также пройдет 21 сентября.