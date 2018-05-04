Башкирия в федеральных СМИ: главный чекист уходит на повышение, война с ТНТ, руководство «Зенита» встретится с Семаком Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: главный чекист уходит на повышение, война с ТНТ, руководство «Зенита» встретится с Семаком Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

ЦИК России разрешил увеличить количество избирательных участков в девяти регионах страны. В частности, в Башкирии создадут девять новых участков.

Для удобства избирателей. ТАСС﻿ информирует, что Центризбирком России разрешил оптимизировать количество избирательных участков в девяти регионах РФ для удобства избирателей. Соответствующие постановления комиссия приняла на заседании в четверг.

«Так, в Краснодарском крае создадут шесть новых участков, в Липецкой области — 14, в Кабардино-Балкарии — четыре, в Северной Осетии — три, в Удмуртии — два, в Пензенской области — десять, в Башкирии – девять», — говорится в сообщении. По закону избирательные участки образуются с таким расчетом, чтобы число избирателей на каждом из них не превышало 3 тыс. человек. Согласно постановлениям ЦИК, новые участки в регионах формируются, в частности, в связи с вводом в эксплуатацию новых домов. Член ЦИК Евгений Шевченко пояснил журналистам, что с 1 мая вступили в силу поправки в законодательство, требующие согласие Центризбиркома при разукрупнении избирательных участков. «Процесс объективный, он связан с тем, что вводятся новые микрорайоны», — отметил Шевченко. Также, по его словам, ЦИК стремится сократить число голосующих на дому, сделав участки доступнее для избирателей.

«Ведомости﻿» по этому поводу пишут, что при нарезке избирательных участков ЦИК требует учитывать «мобильных» избирателей.

Главный чекист Башкирии уходит на повышение. Как сообщает газета «Московский комсомолец﻿», «глава УФСБ по РБ 50-летний Олег Гайденко покидает республику, чтобы продолжить службу в пограничном подразделении ФСБ РФ в Москве. Уже подписан государственный кадровый указ об увольнениях и назначениях российских силовиков. Кресло главного чекиста Башкирии займет Юрий Серышев, трудившийся начальником управления ФСБ Астраханской области». В издании напомнили, что Олег Гайденко проработал в Башкортостане пять лет. До того, как приехать в Уфу, он трудился главным чекистом Саратовской области. При Гайденко башкирские чекисты активно разоблачали боевиков, воевавших в Сирии, раскрывали экстремистские ячейки и энергично «работали» по муниципальным и региональным чиновникам, рассказывает газета.

Башкирия не впервые становится площадкой для кадрового роста высокопоставленных правоохранителей-варягов, отмечается в издании. В июне 2017 года ушел на повышение, став замначальника СКР, глава республиканского СУ Григорий Житенев, который проработал начальником СУ СК РФ по РБ семь месяцев, прибыв из Кировской области. В ноябре 2016 года руководитель МВД по РБ Михаил Закомалдин, приехавший в Уфу из Карелии, получил пост главного федерального инспектора РБ. В 2011 году глава башкирского МВД Игорь Алешин, также десантировавшийся в регион из Петрозаводска, стал заместителем главного полицейского России. В 2014 году переехал в Крым, чтобы стать начальником ФСБ новой российской республики, бывший начальник башкирских чекистов Виктор Палагин. В 2005 году получил повышение, заняв кресло полномочного представителя президента в ПФО, прокурор Башкирии Александр Коновалов, командированный в Уфу из Питера — сегодня он трудится министром юстиции страны, рассказали в издании.

Три миллиарда в туркластер. Интерфакс-Поволжье﻿ сообщает, что туристическая фирма ООО «Юлбарс» планирует инвестировать 3 млрд рублей в создание и развитие в Башкирии туристско-рекреационного кластера на территории Бурзянского, Кугарчинского и Куюргазинского районов. Срок реализации проекта — до 2023 года, цель — предоставление круглогодичных туристских услуг населению республики, жителям прилегающих, центральных регионов и зарубежным гостям. Отмечается, что объект включен в перечень приоритетных инвестпроектов. Инвестор претендует на меры господдержки в виде получения налоговых и иных преференций, уточняется в сообщении.

Прокуроры проверили пожарную безопасность. «Прокуроры проверили исполнение закона о пожарной безопасности в тысяче торгово-развлекательных центров в шести регионах России», — сообщил РИА Новости﻿ в четверг официальный представитель Генпрокуратуры РФ. «В Калининградской, Амурской, Тамбовской и Иркутской областях, республиках Алтай и Башкортостан прокуроры проверили более 1 тысячи объектов», — заявили в Генпрокуратуре. По результатам проверок было возбуждено около одной тысячи дел об административных правонарушениях. В суды направлено свыше 100 заявлений, в том числе с требованием приостановки деятельности, отметил собеседник агентства.

Массовые проверки ТРЦ начались в России после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта. В результате пожара погибли 60 человек.

Руководство «Зенита» встретится с Семаком. Руководство «Зенита» встретится с главным тренером ФК «Уфа» Сергеем Семаком по окончании сезона. По информации источника Федерального агентства новостей﻿, стороны обсудят возможное сотрудничество после расставания сине-бело-голубых с Роберто Манчини. Отмечается также, что Семак не является приоритетной кандидатурой в шорт-листе петербургского клуба, однако в пользу его назначения говорят несколько факторов — поддержка болельщиков и многих сотрудников клуба, а также лояльность со стороны русскоговорящего костяка команды. Немаловажную роль играет и готовность самого Семака работать с текущим составом, не требуя большого количества приобретений, говорится в сообщении.

Семак выступал за «Зенит» с 2010 до 2013 год, после чего перешел на работу в тренерский штаб команды. В 2014 году исполнял обязанности главного тренера. В декабре 2016 года возглавил «Уфу». Под его руководством команда в текущем сезоне занимает шестое место с 39 очками за два тура до финиша, напомнили в ФАН.

Объявили войну ТНТ. Как пишет газета «Комсомольская правда﻿», в соцсети появилась группа «Требуем закрыть канал ТНТ». Сообщество насчитывает чуть больше 600 человек, но информация, которая размещена здесь, активно распространяется по другим группам и пабликам. В обращении от имени башкирского народа, как указано в петиции, говорится, что «из экранов телевизора на наших детей идет бесконечная информационная атака, где пропагандируется разврат, половая распущенность... Особую роль в пропаганде разврата играет канал ТНТ. Сотрудники канала ТНТ не только растлевают молодежь, но и занимаются разжиганием межнациональной вражды, оскорблением национальных чувств народов. Так, в середине апреля комик Р. Белый побывал с концертом в Уфе, где оскорбил нашего героя Салавата Юлаева и наш язык. В связи с этим башкирский народ объявляет информационную войну каналу ТНТ и комику Белому», отмечается в обращении. Газета также сообщает, что неизвестные инициаторы отдельно указали, что их «акция продолжится до 9 мая и будет посвящена памяти воинов-победителей в Великой Отечественной войне».

К нарастающему недовольству примкнули и представители Всемирного курултая башкир. На сайте организации опубликована следующая информация: «Предлагаем объявить протест данному телеканалу и организовать снижение его рейтинга, бойкотируя телевещание канала ТНТ», — цитирует газета. При этом сам комик Руслан Белый придерживается нейтралитета и не реагирует на выпады в его сторону. «Чем закончится (и когда) эта история, пока остается лишь гадать», — говорится в газете.