Башкирия в федеральных СМИ: главный чекист уходит на повышение, война с ТНТ, руководство «Зенита» встретится с Семаком
Башкирия в федеральных СМИ: главный чекист уходит на повышение, война с ТНТ, руководство «Зенита» встретится с Семаком Фото: Олег Яровиков
Башкирия в федеральных СМИ: главный чекист уходит на повышение, война с ТНТ, руководство «Зенита» встретится с Семаком Фото: Олег Яровиков
УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ»/.
ЦИК России разрешил увеличить количество избирательных участков в девяти регионах страны. В частности, в Башкирии создадут девять новых участков.
Для удобства избирателей. ТАСС информирует, что Центризбирком России разрешил оптимизировать количество избирательных участков в девяти регионах РФ для удобства избирателей. Соответствующие постановления комиссия приняла на заседании в четверг.
«Так, в Краснодарском крае создадут шесть новых участков, в Липецкой области — 14, в Кабардино-Балкарии — четыре, в Северной Осетии — три, в Удмуртии — два, в Пензенской области — десять, в Башкирии – девять», — говорится в сообщении. По закону избирательные участки образуются с таким расчетом, чтобы число избирателей на каждом из них не превышало 3 тыс. человек. Согласно постановлениям ЦИК, новые участки в регионах формируются, в частности, в связи с вводом в эксплуатацию новых домов. Член ЦИК Евгений Шевченко пояснил журналистам, что с 1 мая вступили в силу поправки в законодательство, требующие согласие Центризбиркома при разукрупнении избирательных участков. «Процесс объективный, он связан с тем, что вводятся новые микрорайоны», — отметил Шевченко. Также, по его словам, ЦИК стремится сократить число голосующих на дому, сделав участки доступнее для избирателей.
«Ведомости» по этому поводу пишут, что при нарезке избирательных участков ЦИК требует учитывать «мобильных» избирателей.
Главный чекист Башкирии уходит на повышение. Как сообщает газета «Московский комсомолец», «глава УФСБ по РБ 50-летний Олег Гайденко покидает республику, чтобы продолжить службу в пограничном подразделении ФСБ РФ в Москве. Уже подписан государственный кадровый указ об увольнениях и назначениях российских силовиков. Кресло главного чекиста Башкирии займет Юрий Серышев, трудившийся начальником управления ФСБ Астраханской области». В издании напомнили, что Олег Гайденко проработал в Башкортостане пять лет. До того, как приехать в Уфу, он трудился главным чекистом Саратовской области. При Гайденко башкирские чекисты активно разоблачали боевиков, воевавших в Сирии, раскрывали экстремистские ячейки и энергично «работали» по муниципальным и региональным чиновникам, рассказывает газета.
Башкирия не впервые становится площадкой для кадрового роста высокопоставленных правоохранителей-варягов, отмечается в издании. В июне 2017 года ушел на повышение, став замначальника СКР, глава республиканского СУ Григорий Житенев, который проработал начальником СУ СК РФ по РБ семь месяцев, прибыв из Кировской области. В ноябре 2016 года руководитель МВД по РБ Михаил Закомалдин, приехавший в Уфу из Карелии, получил пост главного федерального инспектора РБ. В 2011 году глава башкирского МВД Игорь Алешин, также десантировавшийся в регион из Петрозаводска, стал заместителем главного полицейского России. В 2014 году переехал в Крым, чтобы стать начальником ФСБ новой российской республики, бывший начальник башкирских чекистов Виктор Палагин. В 2005 году получил повышение, заняв кресло полномочного представителя президента в ПФО, прокурор Башкирии Александр Коновалов, командированный в Уфу из Питера — сегодня он трудится министром юстиции страны, рассказали в издании.
Три миллиарда в туркластер. Интерфакс-Поволжье сообщает, что туристическая фирма ООО «Юлбарс» планирует инвестировать 3 млрд рублей в создание и развитие в Башкирии туристско-рекреационного кластера на территории Бурзянского, Кугарчинского и Куюргазинского районов. Срок реализации проекта — до 2023 года, цель — предоставление круглогодичных туристских услуг населению республики, жителям прилегающих, центральных регионов и зарубежным гостям. Отмечается, что объект включен в перечень приоритетных инвестпроектов. Инвестор претендует на меры господдержки в виде получения налоговых и иных преференций, уточняется в сообщении.
Прокуроры проверили пожарную безопасность. «Прокуроры проверили исполнение закона о пожарной безопасности в тысяче торгово-развлекательных центров в шести регионах России», — сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель Генпрокуратуры РФ. «В Калининградской, Амурской, Тамбовской и Иркутской областях, республиках Алтай и Башкортостан прокуроры проверили более 1 тысячи объектов», — заявили в Генпрокуратуре. По результатам проверок было возбуждено около одной тысячи дел об административных правонарушениях. В суды направлено свыше 100 заявлений, в том числе с требованием приостановки деятельности, отметил собеседник агентства.
Массовые проверки ТРЦ начались в России после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта. В результате пожара погибли 60 человек.
Руководство «Зенита» встретится с Семаком. Руководство «Зенита» встретится с главным тренером ФК «Уфа» Сергеем Семаком по окончании сезона. По информации источника Федерального агентства новостей, стороны обсудят возможное сотрудничество после расставания сине-бело-голубых с Роберто Манчини. Отмечается также, что Семак не является приоритетной кандидатурой в шорт-листе петербургского клуба, однако в пользу его назначения говорят несколько факторов — поддержка болельщиков и многих сотрудников клуба, а также лояльность со стороны русскоговорящего костяка команды. Немаловажную роль играет и готовность самого Семака работать с текущим составом, не требуя большого количества приобретений, говорится в сообщении.
Семак выступал за «Зенит» с 2010 до 2013 год, после чего перешел на работу в тренерский штаб команды. В 2014 году исполнял обязанности главного тренера. В декабре 2016 года возглавил «Уфу». Под его руководством команда в текущем сезоне занимает шестое место с 39 очками за два тура до финиша, напомнили в ФАН.
Объявили войну ТНТ. Как пишет газета «Комсомольская правда», в соцсети появилась группа «Требуем закрыть канал ТНТ». Сообщество насчитывает чуть больше 600 человек, но информация, которая размещена здесь, активно распространяется по другим группам и пабликам. В обращении от имени башкирского народа, как указано в петиции, говорится, что «из экранов телевизора на наших детей идет бесконечная информационная атака, где пропагандируется разврат, половая распущенность... Особую роль в пропаганде разврата играет канал ТНТ. Сотрудники канала ТНТ не только растлевают молодежь, но и занимаются разжиганием межнациональной вражды, оскорблением национальных чувств народов. Так, в середине апреля комик Р. Белый побывал с концертом в Уфе, где оскорбил нашего героя Салавата Юлаева и наш язык. В связи с этим башкирский народ объявляет информационную войну каналу ТНТ и комику Белому», отмечается в обращении. Газета также сообщает, что неизвестные инициаторы отдельно указали, что их «акция продолжится до 9 мая и будет посвящена памяти воинов-победителей в Великой Отечественной войне».
К нарастающему недовольству примкнули и представители Всемирного курултая башкир. На сайте организации опубликована следующая информация: «Предлагаем объявить протест данному телеканалу и организовать снижение его рейтинга, бойкотируя телевещание канала ТНТ», — цитирует газета. При этом сам комик Руслан Белый придерживается нейтралитета и не реагирует на выпады в его сторону. «Чем закончится (и когда) эта история, пока остается лишь гадать», — говорится в газете.