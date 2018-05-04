Художники Башкирии присоединились к созданию граффити «Наша Победа» Фото: ИА «Башинформ» Художники Башкирии присоединились к созданию граффити «Наша Победа» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

ОНФ в преддверии 9 Мая создает в регионах патриотическое граффити «Наша Победа». Масштабные рисунки, посвященные Великой Победе, появятся в десятках крупных городов России. Акция направлена на патриотическое воспитание молодого поколения, искоренение вандализма и привлечение молодежи к участию в благоустройстве и художественном оформлении городов.

В честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне активисты ОНФ, братья-художники из Абакана Игорь и Денис Федосенко нарисовали граффити, приуроченные к празднованию Дня Победы в Курске, Туле,

Санкт-Петербурге, Москве и бросили клич художникам из регионов присоединиться к акции.

Идею подхватили художники из 43 регионов — это республики Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Карелия, Коми, Марий Эл, Северная Осетия–Алания, Татарстан, Удмуртия; Алтайский,

Краснодарский, Пермский, Приморский, Ставропольский края; Амурская, Архангельская, Астраханская, Брянская, Воронежская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Кировская,

Костромская, Курганская, Липецкая, Московская, Мурманская, Новгородская, Омская, Оренбургская, Орловская, Самарская, Свердловская, Тверская, Томская, Тюменская, Челябинская области и Еврейская автономная область.

Акция стартовала в Санкт-Петербурге, где уличные художники работали над созданием изображения моряков Балтийского флота с маленьким ребенком в осажденном Ленинграде. В Туле художники решили изобразить сцену обороны Тулы 1941 года. Как отмечают активисты ОНФ, рисунок должен напоминать тулякам, жителям Пролетарского района, особенно молодежи, о подвиге горожан в годы войны. В Курске граффити создано на основе документального фото времен Великой Отечественной войны. В центре композиции – танк Т-34, который является символом победы на Курской дуге.

«Нам бы очень хотелось, чтобы эту акцию подхватили художники и граффитчики из других городов и регионов страны, – сказал художник Игорь Федосенко. – Представляете, как будет здорово, если к празднованию Великой Победы большинство российских городов будут украшены военно-патриотическими граффити, создающими у горожан праздничное настроение и вызывающими заслуженную гордость за свою Родину».