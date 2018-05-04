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4 мая Пятница

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В Уфе несколько домов останутся без воды

ОБЩЕСТВО

В Уфе несколько домов останутся без воды Фото: Ксения Калинина

В Уфе несколько домов останутся без воды Фото: Ксения Калинина

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Уфаводоканал запланировал отключение холодного водоснабжения на следующую неделю.

В четверг, 10 мая, без воды останутся несколько домов:

 — ул. Орджоникидзе 18, 18/1, 18/2, 20/1 (жилые дома);

 — ул. Интернациональная 153/1 (жилой дом);

 — ул. Интернациональная 153/2 (центральный тепловой пункт-212);

 — ул. Орджоникидзе 18 (отдел ЗАГС Калининского района).

Водоснабжение будет отключено с 10 утра до 8 вечера. Причиной станут запланированные работы в рамках капитального ремонта МУП «Уфаводоканал».

 

Теги: холодная вода, отключение воды, Уфаводоканал
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