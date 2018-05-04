В Уфе несколько домов останутся без воды
В Уфе несколько домов останутся без воды Фото: Ксения Калинина
В Уфе несколько домов останутся без воды Фото: Ксения Калинина
УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.
Уфаводоканал запланировал отключение холодного водоснабжения на следующую неделю.
В четверг, 10 мая, без воды останутся несколько домов:
— ул. Орджоникидзе 18, 18/1, 18/2, 20/1 (жилые дома);
— ул. Интернациональная 153/1 (жилой дом);
— ул. Интернациональная 153/2 (центральный тепловой пункт-212);
— ул. Орджоникидзе 18 (отдел ЗАГС Калининского района).
Водоснабжение будет отключено с 10 утра до 8 вечера. Причиной станут запланированные работы в рамках капитального ремонта МУП «Уфаводоканал».