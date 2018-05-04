Уфимцев приглашают на субботник в Непейцевский дендропарк Фото: ИА «Башинформ» Уфимцев приглашают на субботник в Непейцевский дендропарк Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В субботу, 5 мая, по всей стране пройдет Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна». К нему присоединится и Республика Башкортостан, сообщили в Министерстве экологии региона.

Мероприятия по очистке и благоустройству территорий пройдут на нескольких площадках. Самым массовым в Уфе станет субботник на единственной особо охраняемой природной территории – в Непейцевском дендропарке. Присоединиться к нему может любой желающий.

Место сбора: улица Чайковского, 9. Начало в 10.00. Организаторы советуют взять с собой индивидуальные средства защиты, в том числе от клещей.