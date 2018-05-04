Уфимцев обманывают при установке пластиковых окон Фото: Андрей Старостин Уфимцев обманывают при установке пластиковых окон Фото: Андрей Старостин

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Управлении жилищного хозяйства Уфы прокомментировали объявления о «программе по льготной установке пластиковых окон, остеклению и отделке балконов и лоджий», которые появляются на досках объявлений в уфимских подъездах. По данным жилищников, такой программы в городе не существует, а сами объявления – не более чем рекламная акция частных компаний.

В УЖХ столицы напомнили, что уфимцы при установке окон в праве выбрать любую компанию, ориентируясь на стоимость и качество услуг. Кто будет ремонтировать места общего пользования, нужно решить на общем собрании жильцов.