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4 мая Пятница

Уфа   °

Школьники из Уфы стали призерами Всероссийской олимпиады по математике

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Уфимские школьники стали призерами Всероссийской олимпиады по математике, сообщает информационно-аналитический отдел администрации Кировского района. Это десятиклассник Дмитрий Калупаев и одиннадцатиклассник Роман Агуреев из уфимского лицея №153.

Заключительный этап проходил с 23 по 28 апреля в Екатеринбурге. В нем участвовали 378 школьников из 67 регионов России. Ребятам нужно было преодолеть два теоретических тура, каждый из которых длился по пять часов. Участники решали задачи по алгебре, геометрии, теории чисел и комбинаторике.

Призеры и победители олимпиады получают возможность без экзаменов поступить в любой вуз страны по профильному направлению.

Теги: олимпиада школьников
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