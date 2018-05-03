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3 мая Четверг

Уфа   °

В Уфе портрет дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева будет отреставрирован к 9 мая

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе началась реставрация портрета дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. 

В День Победы уфимцы смогут увидеть портрет героического земляка в том оригинальном виде, который предполагал изначальный замысел художника.Как сообщает﻿ телеканал «Вся Уфа», Олег Кайбышев вернулся к портрету Мусы Гареева через три года после создания. Художник пояснил, что столь быстрый возврат обусловлен необходимостью в реставрации. Изначально был допущен ряд просчетов при выборе материалов, теперь ошибки будут учтены.

«Теперь используем уже другую краску, на которую производитель дает гарантию 25 лет и грунтовку совсем другую. Мы отказались в этот раз от аэрозольных красок, потому что они не дышащие. А эта краска не будет так разрушаться, как прежняя. Конечно стена очень проблемная сама по себе, тяжело дать какие-то конкретные гарантии, но мы сделали все, чтобы этот рисунок сохранился», - говорит Олег Кайбышев.

Реставрация портрета стала возможной благодаря группе неравнодушных уфимцев. Именно они нашли спонсоров: краска для портрета с большой площадью уже требует значительных средств. 

«Мы сразу решили, что нужна реставрация и благодаря в том числе гражданским инициативам к 9 мая это делаем. Большое спасибо председателю Советов ветеранов, он внес очень большой вклад, чтобы город нашел спонсоров на это дело и чтобы мы приступили к работе», - рассказывает художник.

Теги: городское благоустройство, День Победы
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