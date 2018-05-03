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3 мая Четверг

Уфа   °

В Башкортостане собирают средства на увековечение памяти князя Шагали-Шакмана

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане стартовал сбор средств на увековечение памяти башкирского князя Шагали-Шакмана, одного из инициаторов и руководителей присоединения юго-восточных башкир к Русскому государству. 

В 2019 году исполняется 500 лет со дня рождения тархана. В честь этого события земляки планируют изготовить объемную двухстороннюю придорожную стелу на двух языках, а также объемную архитектурную композицию возле кладбища д. Кагарманово. 

Для осуществления проекта необходима сумма в 214 тыс рублей, которую планируется собрать до 9 июня.

Проект будут реализовывать сотрудники Централизованной библиотечной системы Белорецкого района Республики Башкортостан совместно с инициативной группой жителей с. Кагарманово.

«Шагали-Шакман — это первый дипломат и первый миротворец Башкортостана, — отмечают организаторы. - Проект, в случае успешного сбора средств, внесет свою лепту в дело воспитания гражданско-патриотического сознания подрастающего поколения через бережное отношение к исторической памяти наших предков».

Напомним, в декабре 2017 года в деревне Кагарманово Белорецкого района состоялась презентация книги отличника образования РСФСР, аксакала Касима Нафикова «Шәғәле Шаҡман төйәге — Ҡаһарман» («Кагарманово — родная земля князя Шагали Шакмана»). 

«Шагали Шакман-бий (Шагали Шакман-князь) — вождь племени тамьян, один из инициаторов и руководителей присоединения юго-восточных башкир к Русскому государству. Возглавил борьбу тамьянских башкир против ногайских мурз. В конце 1555-го — начале 1556 года Шагали Шакман в составе объединенного посольства юго-восточных башкир ездил в Казань к царскому наместнику для переговоров, в результате которых тамьянцы вошли в состав Русского государства и в 1557 году получили от Ивана IV жалованную грамоту на вотчинное владение землей. Шагали Шакману было пожаловано звание тархана». (Башкортостан. Краткая энциклопедия).

Теги: память
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