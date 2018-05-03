Представители Башкирии могут принять участие в конкурсе реализованных проектов по инициативному бюджетированию Фото: Андрей Старостин Представители Башкирии могут принять участие в конкурсе реализованных проектов по инициативному бюджетированию Фото: Андрей Старостин

УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Стартовал второй Всероссийский конкурс реализованных проектов по инициативному бюджетированию. Его проводит Фонд по развитию гражданских инициатив Алексея Кудрина.

Конкурс проводится в целях выявления и распространения лучших практик реализации российских проектов инициативного бюджетирования, а также стимулирования развития инициативного бюджетирования на территории Российской Федерации. Организаторы напоминают, что инициативное бюджетирование – это механизм участия граждан в решении социальных проблем своих территорий путем вовлечения их в бюджетный процесс.

Конкурс будет проводиться в два этапа. В первом туре, который продлится до 6 июня, будут отобраны 25 проектов, которые получат наибольшее количество оценок по итогам народного голосования. Проголосовать за наиболее понравившуюся инициативу можно будет на портале «Инициативное бюджетирование». В ходе второго тура, до 31 августа, из числа финалистов будут выбраны три победителя. Их имена назовет конкурсная комиссия. С составом конкурсной комиссии и Положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

На рассмотрение в конкурсе принимаются проекты, реализованные в 2017 году.

Победители будут определяться по трем номинациям:

- Общественное партнерство (оценивается размер софинансирования со стороны населения и бизнеса);

- Общественное участие (оценивается количество граждан, принявших участие в процедурах реализации проекта);

- Самый оригинальный проект (оценивается новизна, наличие творческой составляющей в противовес типовым решениям).

Подать проект на участие в конкурсе можно онлайн на портале проекта КГИ «Инициативное бюджетирование».