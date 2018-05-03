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3 мая Четверг

Уфа   °

В Уфе на крыше печально известного долгостроя вновь замечены подростки

ОБЩЕСТВО

В Уфе на крыше печально известного долгостроя вновь замечены подростки Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе на крыше печально известного долгостроя вновь замечены подростки Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 3 мая очевидцы заметили на крыше печально известного долгостроя двух подростков. Девушки сидели друг напротив друга прямо на краю многоэтажного строения, расположенного на пересечении улиц Кирова и Пархоменко. По всей видимости, они поднялись на крышу долгостроя, чтобы пообщаться и насладиться панорамным видом с высотки. По информации местных жителей, на днях в здании также были замечены дети.

Ранее сообщалось, что территорию заброшенной стройки возьмут под охрану. В начале апреля текущего года глава администрации Кировского района Динар Халилов отметил, что долгострой по адресу: улица Кирова, 43/2, как всякий объект строительства, должен иметь ограждение, исключающее свободный и беспрепятственный доступ неопределенного круга лиц. Он предложил включить долгострой в маршрут патрулирования патрульно-постовой службы, а в дневное время суток обеспечить охрану общественного порядка на объекте сотрудниками управления общественной безопасности и профилактики правонарушений несовершеннолетних по Кировскому району. Участники совещания сошлись во мнении, что необходимо усилить муниципальный земельный контроль.

Агентство «Башинформ» не раз информировало, что заброшенное здание поджигалось лицами без определенного места жительства. В марте прошлого года у знаменитого долгостроя было замечено бурильное устройство. В феврале 2018 года в шахте лифта постройки нашли мертвой пропавшую студентку БГМУ.

Теги: долгострой, охрана
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