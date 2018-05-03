У лестницы равнодушия: в Уфе инвалиды не могли попасть во врачебно-физкультурный диспансер Фото: Книжная палата РБ У лестницы равнодушия: в Уфе инвалиды не могли попасть во врачебно-физкультурный диспансер Фото: Книжная палата РБ

УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе инвалиды не могли попасть во врачебно-физкультурный диспансер. О непреодолимой преграде в несколько ступенек рассказала газета «Советская Башкирия» в январе 1992 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Республиканский врачебно-физкультурный диспансер для многих инвалидов нашего города то единственное учреждение, где они могут получить квалифицированную медицинскую помощь, направленную на лечение и реабилитацию», — сообщила газета. К услугам людей с ограниченными возможностями здоровья здесь были зал лечебной физкультуры, отделение гидротерапии, чуткие врачи. Ежедневно диспансер посещали несколько десятков инвалидов, в основном воины-«афганцы», бывшие спортсмены с повреждениями опорно-двигательного аппарата.

Однако, как отметили в газете, чтобы добраться со всех концов города до диспансера, уходит не один час. От остановки транспорта до лечебного учреждения тяжело было дойти даже здоровому человеку — особенно зимой по крутому скользкому склону. А самое трудное начиналось у входа в здание: для человека на инвалидной коляске несколько ступенек лестницы были непреодолимой преградой. Инвалиды собирались у входа в учреждение, ожидая, когда кто-нибудь поможет им преодолеть заветное расстояние, мечтая о небольшом транспортере и удобном подъезде.

«Самому диспансеру с этой задачей не справиться. Может, откликнется какое-нибудь предприятие, кооператив, изобретатели? — обратились к читателям в издании. — Иначе инвалидам нашим до конца своих дней придется преодолевать лестницу равнодушия», — говорится в газете.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.