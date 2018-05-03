УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Комитет гражданских инициатив и Фонд Алексея Кудрина при поддержке Общественной палаты Башкортостана объявляют о старте регионального этапа ежегодной национальной премии «Гражданская инициатива». Национальная премия была учреждена в 2013 году и стала первой в стране в сфере поощрения гражданских и социально значимых начинаний, сообщили организаторы.

Более 3300 проектов из 84 регионов страны уже приняли участие во Всероссийском конкурсе на соискание премии. В разные годы в конкурсе принимали участие 16 проектов от Башкортостана, среди которых проект «Уроки музыки детям» стал лауреатом федеральной премии в 2017 году.

Конкурс проводится ежегодно в два этапа: региональный и федеральный. С 2013 года региональные этапы прошли в 22 городах. В 2018 году региональные этапы пройдут в городах Уфа, Иркутск и Астрахань.

Участником регионального этапа может стать гражданин, который имеет социальный проект или общественную инициативу. Каждый участник премии должен в срок до 15 мая 2018 года разместить заявку проекта на официальном сайте премии либо направить ее на электронную почту info@premiagi.ru.

Все участники регионального этапа премии получают возможность побороться за победу в федеральном этапе, лауреаты регионального этапа будут награждены призом – авторской статуэткой «Живая капля» и получат право стать гостями федеральной премии в Москве, где в декабре подведут итоги конкурса. Лауреаты федеральной премии получат статуэтку «Золотой росток» и денежный приз в размере 200 тысяч рублей.

Национальная премия «Гражданская инициатива» проводится по 13 номинациям, охватывающим все ключевые сферы жизнедеятельности:

1. «Ростки новой власти» (гражданские инициативы в области местного самоуправления, решения вопросов ЖКХ, участия в муниципальных выборах, взаимодействия с органами власти, организации школ молодежных лидеров и волонтёров);

2. «Воздух свободы» (политические инициативы, борьба с коррупцией, ущемлением гражданских прав и свобод);

3. «Новое слово» (гражданские инициативы в области создания новых журналистских и просветительских медиа, либо ярких проектов внутри действующих средств массовой информации);

4. «Раздвинь границы возможностей» (социальная поддержка и защита инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы);

5. «Сохрани жизнь» (гражданские инициативы в организации помощи больным детям и взрослым);

6. «Память» (инициативы по увековечиванию памяти погибших в войнах, оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, жертвам политических репрессий и членам их семей, благоустройству военно-мемориальных объектов и мест частных захоронений);

7. «Зеленая планета» (гражданские инициативы в области охраны окружающей природной среды и защиты животных);

8. «Здоровье нации» (гражданские инициативы в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни);

9. «Протяни руку» (действия волонтеров в оказании помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, в поиске пропавших);

10. «Духовное наследие» (инициативы в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности);

11. «Семья будущего» (инициативы по укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите материнства, детства и отцовства);

12. «Чужого горя не бывает» (гражданские инициативы в помощь бездомным, старикам, наркозависимым, заключенным, безработным, беспризорникам);

13. «Наш общий дом – Россия» (гражданские инициативы, направленные на толерантное отношение людей разных национальностей, оказание помощи пострадавшим в результате национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, мигрантам, при нарушении прав национальных меньшинств).

Подведение итогов регионального этапа национальной премии и торжественная церемония вручения призов — «Живой капли добрых дел» состоится в столице Башкирии в конце мая 2018 года.

По всем вопросам участия в региональном этапе национальной премии «Гражданская инициатива» можно обращаться в Службу мониторинга, экспертизы и поддержки НКО — Ресурсный центр Аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан по телефонам (347) 218-12-52, 8 917 494 32 04.