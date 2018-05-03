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3 мая Четверг

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В УГНТУ прошла Х юбилейная Всероссийская олимпиада школьников по основам безопасности жизнедеятельности

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ОБЩЕСТВО

В УГНТУ прошла Х юбилейная Всероссийская олимпиада школьников по основам безопасности жизнедеятельности

Фото: пресс-служба УГНТУ

В УГНТУ прошла Х юбилейная Всероссийская олимпиада школьников по основам безопасности жизнедеятельности

Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

 Уфимский государственный нефтяной технический университет стал площадкой соревнований Х юбилейной Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности.В столице Башкортостана состоялся заключительный этап олимпиады. Его организаторами выступили Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство образования Республики Башкортостан и Уфимский государственный нефтяной технический университет. В финале приняли участие более 200 школьников из 58-и регионов страны. Состязания состояли из двух туров — теоретического и практического. На теоретическом этапе участники олимпиады отвечали на вопросы по безопасности. На соревнованиях практического тура школьники показали свои навыки и умения в экстремальных ситуациях. Они проходили полосу препятствий, демонстрировали, как нужно оказывать первую доврачебную помощь, спасать тонущего ребенка, вывести людей из огня и потушить пожар, быстро и правильно надеть противогаз и выйти из зоны химического заражения. Для руководителей команд состоялись обучающие семинары. Участники олимпиады с ознакомительной экскурсией посетили учебную пожарную часть УГНТУ.

Для будущих спасателей была организована и насыщенная культурная программа - они побывали в музее «Истории нефтегазового дела», в лабораториях УГНТУ, приняли участие в квестах и инженерных играх, а также посетили мультимедийный исторический парк «Россия-моя история».

Победители и призеры были награждены памятными подарками, дипломами Министерства образования и науки России, а также призами и подарками от партнеров и организаторов олимпиады.

Ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин, обращаясь к участникам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности, подчеркнул — «здесь вы получили опыт, новые знания, новых друзей. Всё это пригодится вам в будущем».

«Мы примем победителей олимпиады с распростёртыми объятиями в нашем университете», — добавил он, ведь главным призом олимпиады стала возможность поступления победителям в профильные вузы вне конкурса.                                                                                                  

Теги: угнту
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