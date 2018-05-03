В Башкирии МЧС предупреждает о грозах и порывах ветра до 22 м/с Фото: автор В Башкирии МЧС предупреждает о грозах и порывах ветра до 22 м/с Фото: автор

УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное Управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что на территории республики 4 мая ожидаются местами грозы и порывы ветра 17-22 м/с. В этот день прогнозируются: переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ночью по северо-востоку до умеренного. Температура воздуха ночью составит +10, +15 градусов, по северу до +5, днем +9, +14, по югу до +21. Спасатели предупреждают, что на трассах ночью и утром местами возможен туман с видимостью 500-1000 метров. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Не оставлять без присмотра детей. На улице при сильном ветре следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.