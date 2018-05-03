В Уфе вручили награды за самый безопасный труд Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Урал»

















В Уфе вручили награды за самый безопасный труд Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Урал»

УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе назвали победителей ежегодного конкурса «День безопасности труда», на котором встретились работники нефтепроводной отрасли из Башкортостана, Челябинской и Курганской областей. Конкурс проводился в рамках месячника по охране труда.

«Конкурс «День безопасности труда» мы проводим уже четвертый год подряд. Главная его цель – пропаганда знаний в области охраны труда среди работников, стимулирование исполнения всех предписанных требований в этой области, – подчеркнул начальник отдела охраны труда АО «Транснефть – Урал» Гарифзян Шакирзянов. – Наша задача – максимальное вовлечение персонала в этот процесс. Чтобы каждый из сотрудников всегда был готов применить свои знания в области охраны труда на практике».

В составе команд – представители различных профессий, занятых в отрасли. К слову, каждый работник участвовать в конкурсе может лишь единожды. Все это помогает сделать охват участников максимально широким.

По мнению организаторов, конкурс не только позволяет определить лидеров в области безопасности труда, но – и это главное – стимулирует работников к повышению уровня знаний и навыков, мотивирует выполнять требования охраны труда. В дальнейшем участники конкурса смогут применять знания и навыки на практике, а самые ответственные – еще и распространять их среди коллег.

Подготовка к ежегодному «Дню безопасности» традиционно очень серьезная. Все участники конкурса предварительно прошли строгий отбор на уровне филиала, так что в Уфе встретились лучшие из лучших.

Конкурсантов ожидали как индивидуальные, так и командные задания. Команды представляли свои плакатные лозунги, посвященные охране труда, выявляли нарушения на рабочих местах, выбирали знаки безопасности, объясняя способы их использования. В личном зачете участникам предстояло демонстрировать знания средств индивидуальной защиты, навыки оказания первой помощи, а также ответить на вопросы викторины.

«Все команды хорошо подготовились к этому конкурсу. Он очень расширяет кругозор, пополняет багаж знаний. Проведение такого конкурса важно и нужно, так что я участвовала в нем с большим удовольствием», – рассказала оператор нефтеперекачивающей станции Ирина Бережная, представлявшая команду Туймазинского нефтепроводного управления.

«Цель конкурса в том, чтобы каждый стремился работать безопасно, не допуская производственного травматизма. Конкурсанты проверяют свои знания, как в теоретической, так и в практической плоскости. Есть надежда на то, что вернувшись в родной коллектив, они поделятся своими впечатлениями от конкурса, своими знаниями и навыками с коллегами. Станут своего рода наставниками на предприятии, новаторами в области охраны труда в своих коллективах, – добавляет Гарифзян Шакирзянов. – Тема охраны труда для нашего предприятия очень актуальна. Мы эксплуатируем опасные производственные объекты, зачастую проводим опасные технологические операции. Поэтому знания и навыки в сфере охраны труда должны быть у нас на самом высоком уровне, чтобы наши сотрудники могли, в случае необходимости, уверенно их использовать».

«Очень рассчитываем на победу, тем более что в прошлом году наша команда заняла на этом конкурсе первое место. Хотим продолжить эту хорошую традицию и в этом году», – заявила лаборант химического анализа Арланского нефтепроводного управления Элиза Гильванова перед началом соревнований. Так и вышло: по итогам шести этапов победителем «Дня безопасности труда-2018» стала команда Арланского нефтепроводного управления (НУ).

На втором месте – представители Курганского НУ, на третьем – команда Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах (СУПЛАВ).

В индивидуальном зачете победил слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике нефтеперекачивающей станции «Чекмагуш» Арланского нефтепроводного управления Ильвир Ахметов. «Серебро» – у лаборанта химического анализа Ангелины Черновой (Курганского НУ). Третье место завоевала оператор товарный Юлия Салаватова (Туймазинское НУ).

Также в рамках «Дня безопасности труда» были подведены итоги ежегодного конкурса «Лучшее подразделение по охране труда» за 2017 год. Победителем этого конкурса стал коллектив нефтеперекачивающей станции «Челябинск» (Челябинское НУ). Второе и третье место, заняли, соответственно, коллективы линейных производственно-диспетчерских станций «Языково-ПП» (Туймазинское НУ) и «Андреевка-ПП» (Арланское НУ). Кроме того, были вручены награды победителям тематического конкурса рисунков «Безопасность глазами детей», в котором приняли участие дети работников предприятия.