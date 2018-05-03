В Башкирии ветеранам войны накануне Дня Победы вручают подарки Фото: Зиля Абдуллина В Башкирии ветеранам войны накануне Дня Победы вручают подарки Фото: Зиля Абдуллина

УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Туймазы в преддверии Дня Победы поздравили участников Великой Отечественной войны. С инициативой поздравить проживающих в обслуживаемых домах ветеранов и вручить им подарки выступила Управляющая компания ЖКХ. В эти дни слова искренней признательности прозвучали для 23 ветеранов Великой Отечественной войны. Сотрудники компании во главе с директором Раилем Гафаровым посетили ветеранов у них дома. Поздравили с праздником, поблагодарили их за мирную жизнь, завоеванную в ожесточенной борьбе с фашизмом, и вручили сертификаты на 2000 рублей на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также продуктовые наборы, сообщили в администрации муниципалитета.