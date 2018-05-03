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3 мая Четверг

Уфа   °

В Башкирии ветеранам войны накануне Дня Победы вручают подарки

ОБЩЕСТВО

В Башкирии ветеранам войны накануне Дня Победы вручают подарки

Фото: Зиля Абдуллина

В Башкирии ветеранам войны накануне Дня Победы вручают подарки

Фото: Зиля Абдуллина

УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

 В  городе Туймазы  в преддверии Дня Победы поздравили участников  Великой Отечественной войны. С инициативой поздравить проживающих в обслуживаемых домах ветеранов и вручить им подарки выступила Управляющая компания ЖКХ. В  эти дни слова искренней признательности прозвучали для 23 ветеранов Великой Отечественной войны. Сотрудники компании во главе с директором Раилем Гафаровым посетили ветеранов у них дома. Поздравили с праздником, поблагодарили их за мирную жизнь, завоеванную в ожесточенной борьбе с фашизмом, и вручили сертификаты на 2000 рублей на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также продуктовые наборы, сообщили в администрации муниципалитета.

 

Теги: День Победы, ветераны
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