В Уфе стали известны подробности спасения троих взрослых и ребенка, перевернувшихся в лодке Фото: автор В Уфе стали известны подробности спасения троих взрослых и ребенка, перевернувшихся в лодке Фото: автор

УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе мужчина и две женщины, взяв с собой двухлетнего ребенка, 29 апреля решили покататься по реке Деме на резиновой лодке. При этом взрослые не учли погодные условия — шквалистые порывы ветра были свыше 20 м/с — и то, что их старая лодка была двухместной.

В какой-то момент лодка зацепилась за корягу и перевернулась: все четверо пассажиров оказались в ледяной воде. Эту ситуацию увидел местный житель, который быстро среагировал и подплыл к ним на лодке. Он вытащил женщину с ребенком, а мужчина выбрался на берег сам. Вторую пассажирку, держащуюся за перевернутую лодку, стало сносить течением. И здесь тоже на помощь пришли очевидцы, которые увидели плывущую по реке женщину. Они вытащили ее, привели к себе домой, где уфимка смогла согреться и высушить одежду.

«Из четверых в больницу доставили маму с ребенком с подозрением на переохлаждение, остальные участники «заплыва» от госпитализации отказались. Предположительно, взрослые были в состоянии алкогольного опьянения», — проинформировали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.