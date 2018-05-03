Жители Башкирии могут получить билеты на матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 Фото: Олег Яровиков Жители Башкирии могут получить билеты на матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Стартовал Всероссийский медиаконкурс «Страна чемпионов». Он проходит в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA-2018 для популяризации российского спорта и достижений российских спортсменов. В качестве призов для победителей и лауреатов конкурса предусмотрены билеты на матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018, в том числе финал чемпионата мира по футболу, денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей, возможность участия в работе по созданию и запуску нового телевизионного проекта «Страна чемпионов» осенью 2018 года.

В конкурсе могут принять участие граждане России в возрасте до 35 лет. Итоги будут подведены 5 июня 2018 года в Москве, а награждение победителей состоится в рамках всероссийского медиафорума «Страна чемпионов», сообщили организаторы. Заявки на конкурс принимаются до 13 мая 2018 года включительно.

Конкурс проводится по нескольким направлениям и номинациям. Направление «Видео» (номинации «Россия — страна чемпионов», «Болей за наших», «Роль моего региона в российском спорте»). Здесь оцениваются любительские или профессиональные видеоролики. Направление «Фото» представлено номинациями «Россия-страна чемпионов», «Чемпионат мира FIFA-2018», «Болей за наших».

В номинации «Россия — к новым победам» принимаются любительские или профессиональные журналистские очерки, эссе, публикации в интернете и проекты об использовании спортивной инфраструктуры, построенной к чемпионату мира по футболу FIFA-2018, после завершения чемпионата.

В направлении «Рисунок» можно попробовать силы в номинациях «Россия — страна чемпионов», «Я чемпион моей страны», «Вместе победим».

Экспертный совет в срок до 16 мая проводит первичную обработку поступивших работ и предложений и сформирует списки финалистов конкурса, приглашенных к участию в медиафоруме.

Всероссийский медиафорум «Страна чемпионов» пройдет с 3 по 5 июня 2018 года и будет включать в себя представление конкурсных работ перед известными спортсменами, журналистами и общественными деятелями, встречи в открытом и закрытом формате со звездами российской эстрады, кино, телевидения и спорта, запись коллективного обращения участников конкурса с напутствием Сборной России по футболу перед чемпионатом мира FIFA-2018.

Дополнительная информация по телефону +7 (901) 362-80-38, а также по электронной почте: strana_chempionov@hk.ru. Полная информация о порядке, сроках и условиях участия в конкурсе размещена на сайте.