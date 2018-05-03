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3 мая Четверг

Уфа   °

В Уфе ребенок упал в яму с ледяной водой

ОБЩЕСТВО

В Уфе ребенок упал в яму с ледяной водой Фото: Олег Яровиков

В Уфе ребенок упал в яму с ледяной водой Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в прошедшее воскресенье вечером в диспетчерскую службу от очевидца поступило сообщение, что в заброшенном здании на бульваре Т. Янаби в яму с ледяной водой упал ребенок. По информации пресс-службы городского Управления гражданской защиты, на место были направлены спасатели ПСО Уфы и бригада скорой помощи.

Не дожидаясь специалистов, на помощь ребенку пришел очевидец, который и сообщил о происшествии в «112». Мужчина вытащил 14-летнего мальчика и передал его прибывшим спасателям и медработникам. С предварительным диагнозом – переохлаждение – подростка увезли в одну из городских клинических больниц.

«Страшно подумать, что было бы, если бы мужчина не услышал криков мальчика и не пришел ему на помощь. Здание, в котором ребенок угодил в яму, принадлежит частному лицу. С собственником, допустившим такую халатность и не обеспечившим соответствующую охрану территории, будут разбираться уполномоченные службы», — сообщили в ведомстве.

Теги: Управление гражданской защиты Уфы, дети
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