Представитель Башкирии стал победителем всероссийского конкурса эссе о Великой Отечественной войне Фото: пресс-служба БППК Представитель Башкирии стал победителем всероссийского конкурса эссе о Великой Отечественной войне Фото: пресс-служба БППК

УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Пресс-секретарь Башкортостанской пригородной пассажирской компании, подполковник в отставке Сергей Спатар стал победителем творческого конкурса «История моей семьи — история моей страны» в номинации «Они ковали Победу». Свой рассказ «Неполученная «Слава» он посвятил непростой судьбе фронтового разведчика Степана Сабчука, награжденного пятью боевыми орденами, среди которых два ордена Славы.

Сержант Сабчук лично уничтожил порядка 60 гитлеровцев, принял участие в захвате пяти «языков». Однако полным кавалером ордена Славы он так и не стал, хотя неоднократно был этого достоин.

После войны Степан Антонович 40 лет проработал в Башкирском отделении Куйбышевской железной дороги, стал Почетным железнодорожником СССР.

Члены жюри, в состав которого вошли научные сотрудники Музея Победы, журналисты, историки, выбрали авторов лучших работ в каждой из четырех номинаций. В творческом конкурсе приняли участие около 400 человек из России, Казахстана, Черногории и других государств.

«Этот конкурс еще раз напомнил нашим современникам об отваге и самоотверженности советского народа в годы Великой Отечественной войны. Не только сухие цифры и факты, а именно история отдельного человека, его чувства и переживания, близкие и понятные каждому, помогают осознать нынешнему поколению ту огромную цену, которая была заплачена за Победу. И я благодарю всех, кто прислал свои работы на конкурс, ведь главная задача участников была не победить, а сохранить память о тех, кто отстоял нашу Родину», - отметил директор Музея Победы Александр Школьник.

Победители конкурса отправятся в тематический экскурсионный тур в город-герой Тулу, получат дипломы и памятные подарки.