УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Общественная палата России намерена взять на контроль сохранность гор Шиханы, которые являются древним символом Башкирии. В палату обратилась инициативная группа из республики, обеспокоенная судьбой реликтовой территории.

Шиханы под контролем. Как информирует РИА Новости﻿, «Общественная палата РФ намерена взять на контроль сохранность гор Шиханы, которые являются древним символом Башкирии, поскольку выступает за поддержание их статуса как памятника природы». Сообщается, что в палату обратилась инициативная группа из Башкирии, которая обеспокоена судьбой реликтовой территории в связи с ее возможной передачей под недропользование. «Комиссия по экологии и охране окружающей среды в первую очередь будет помогать сохранить статус горам Шиханы как памятнику природы. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить этот объект для будущих поколений. К работе также подключается Комиссия по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия, чтобы содействовать сохранению Шиханов как культурно-религиозных символов, которые из поколения в поколение чтят башкиры», — заявила председатель Комиссии ОП РФ Альбина Дударева. Отмечается, что ОП РФ будет открыта горячая линия, посвященная данной проблеме.

«Шиханы в Башкирии представляют собой изолированные возвышенности в Башкирском Предуралье из четырех гор-одиночек — Торатау, Шахтау, Юрактау и Куштау. Согласно оценкам ученых, возраст Шиханов насчитывает до 300 миллионов лет», — рассказали в РИА Новости.

Народный театр и конный биатлон. В Башкирии завершился первый этап регионального проекта «Матрица успешных практик», передает телеканал ОТР﻿. Проект реализуется с 1 декабря 2017 по 30 ноября 2018 года Фондом социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города» с использованием президентского гранта на развитие гражданского общества. Целью проекта является выявление и систематизация успешных практик и обучение представителей НКО, рассказали на телеканале. С января по апрель 2018 года Общественный фонд развития города провел 16 выездных информационно-обучающих семинаров для представителей НКО, общественных объединений и активных граждан муниципалитетов.

В итоге выявлены интересные социально значимые проекты, которые могут успешно применяться и на других территориях, говорится в сюжете. «К примеру, в Хайбуллинском районе создан и успешно работает народный театр, в постановках которого активно принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья. А по инициативе молодых депутатов Баймакского района, администрации Баймакского района и Ассоциации молодых депутатов республики, в целях пропаганды и популяризации конного спорта по всей России, привлечения молодежи для систематических занятий конным спортом и конным биатлоном создан абсолютно новый вид спорта — конный биатлон». Главная особенность выездных семинаров — атмосфера творчества, товарищества и профессионального отношения к общественной деятельности, объединяющая участников, отмечается на телеканале.

«Экспериментов над людьми не будет». Новый тренер ХК «Салават Юлаев» в интервью «Спорт-экспресс﻿» рассказал о неожиданном повороте карьеры и будущем клуба. Как отмечается в материале, «В "Салават Юлаев" сватали многих тренеров, но руководство уфимцев неожиданно назначило на этот пост помощника Эркки Вестерлунда — Николая Цулыгина».

«Было неожиданно… С одной стороны, приятно осознавать доверие. В то же время накладывается большая ответственность. Для республики хоккей — больше чем спорт», — поделился своими ощущениями Цулыгин. Он также сообщил, что уже определились с теми, кто будет работать с командой. «В клубе остаются финские специалисты Томи Ламса и Ярмо Койвисто. Будет с нами работать и Виталий Ячменев. Остается Вадим Тарасов. И мы планируем, в случае подписания иностранного голкипера, пригласить еще одного иностранного тренера по вратарям». Главный тренер «юлаевцев» отметил, что никаких «экспериментов над людьми не будет. Наш тренерский штаб не будет никого кошмарить». Но при этом «будут предельно жесткие требования по многим пунктам». По плану, команду ожидают сборы в Финляндии, предсезонный турнир в Астане или Челябинске, домашний Кубок Республики Башкортостан.

Наставник «Салавата» обещал «грузить команду серьезно. Но с умом». Николай Цулыгин также сказал, что не понимает «слов о разделении на своих и чужих». «Конечно, и болельщикам, и республике приятно, если на льду в форме команды как можно больше местных игроков. С другой стороны, существуют определенные задачи. И этим задачам надо соответствовать. В команде по определению не должно быть разделения на своих и чужих. Чужие — это соперники, которых надо обыгрывать. Свои все здесь, в раздевалке, в команде, в клубе», — сказал Цулыгин.

Внутренний враг. РИА Новости﻿ рассказывает, как милиция боролась с криминалом в Великую Отечественную войну. В материале говорится о некоторых успешных операциях по ликвидации банд грабителей и убийц в военное время. Среди таких банд были диверсанты-блокадники, которые сначала специализировались на подделке хлебных карточек, а затем выпускали антисоветские листовки и расклеивали их по Ленинграду. Бывший председатель колхоза в Якутии сколотил банду из охотников-промысловиков, которые нападали на таборы оленеводов, потом переключились на магазины, сберкассы и золотые прииски. А Саратов два года терроризировала банда, нападавшая на магазины, склады и сберкассы.

Группировку, созданную Герасимом Окуневым, сгубила жадность. Банда специализировалась на подделке документов. Как выяснили в РИА Новости, «до войны Окунев работал инженером на одном из оборонных заводов Уфы. Похитив в 1943 году с предприятия станки для изготовления печатей, Окунев перебрался в Москву и оборудовал подпольную типографию. Подделывал все — от продовольственных карточек до спецпропусков. Ему помогали супруга, сын и несколько знакомых. На преступников вышли благодаря показаниям директора одного из магазинов, заметившего, что жена Окунева, которая обычно закупалась в его лавке, стоит в очереди в другой магазин. Вскоре мошенников задержали. Окунева и трех подельников приговорили к расстрелу, остальных — к тюремным срокам», — говорится в материале.

Башкирский ветеран потратил сбережения на мемориал. Как узнали на телеканале НТВ﻿, в Башкирии 92-летний ветеран Великой Отечественной войны решил восстановить памятник погибшим солдатам. «Владимир Пискарёв, увидев, что на его малой родине памятник воинам пришел в запустение, договорился с заводом, где бесплатно изготовили ограду, организовал перевозку. У сельсовета попросил помощи с озеленением. Организовал родственников и знакомых, расчистил родник, который снабжал водой все село, и отправился дальше, в деревню по соседству, откуда в далеком сорок 44-м его призвали на фронт. Выполнив очередную тактическую задачу, он снова ринулся в бой и построил часовню на свои сбережения. Теперь в деревне это единственное место сбора», — говорится в материале. Подробности — в сюжете корреспондента НТВ.

Фермерская мясопромышленная компания запустит новый цех. «Российская газета﻿﻿» пишет, что ООО «Фермерская мясопромышленная компания» планирует запустить современный цех на территории Уфимского района Башкортостана, где будет открыто производство колбасных изделий, копченой продукции и полуфабрикатов из мяса свинины, говядины и курицы с последующей реализацией через свою сеть фирменных магазинов. Как сообщает газета, проект включен в перечень приоритетных. Планируется создание порядка 140 рабочих мест. «Правительство Башкортостана рассмотрит возможность предоставления мер господдержки проекту в виде налоговых льгот и компенсации части затрат инвестора на закупку оборудования», — добавили в издании.

«Уфа» может попасть в Лигу Европы. Команду, которая победит в финале Кубка России по футболу сезона-2017/18, могут не допустить к участию в Лиге Европы из-за проблем с лицензированием на участие в еврокубках. Об этом сообщают «Известия﻿». В финале Кубка России встретятся «Тосно» и курский «Авангард». Если они не смогут получить лицензию, в Лигу Европы попадет шестая команда РФПЛ. Сейчас эту позицию в турнирной таблице делят «Уфа» и тульский «Арсенал». По данным издания, обе эти команды уже подали заявки для прохождения процедуры лицензирования.

«Мы подали заявку на прохождение лицензирования в еврокубках. Но не сейчас, а два месяца назад. Тогда еще «Спартак» претендовал на Кубок России. Конечно, и «Тосно», и «Авангард» заслуживают права сыграть в еврокубках. Но в жизни всё бывает», — сообщил изданию гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.