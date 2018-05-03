Ученые близки к созданию препарата для победы над раком и старением Фото: ИА «Башинформ» Ученые близки к созданию препарата для победы над раком и старением Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Клетки, неуязвимые к раку, старению, радиации и вирусам, ученые создадут в ближайшие 10 лет. Об этом заявили генетики из Genome Project, сообщают «Известия». Подобные выводы ученым позволил сделать опыт, проведенный над клеткой бактерии кишечной палочки.

Генетики отметили, что 321 раз изменили геном данной клетки, после чего она стала невосприимчива к вирусам. Для перепрограммирования клеток растения или млекопитающего потребуется гораздо больше усилий.

«Перепрограммирование каждого белка в человеческом гене, например, потребует 400 тыс. изменений», — цитирует портал Stat профессора Гарвардской медицинской школы Джорджа Чёрча.

По словам ученого, из 20 тыс. генов человека необходимо удалить лишние единицы генетического кода (кодоны). И уже через 10 лет при перепрограммировании генов можно будет добиться того, чтобы люди перестали стареть, болеть раком и были невосприимчивы к холоду и радиации.