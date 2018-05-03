Уфимцев приглашают установить «Рекорд Победы» Фото: ИА «Башинформ» Уфимцев приглашают установить «Рекорд Победы» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

9 мая Уфа снова присоединится к Международной спортивно-патриотической акции «Рекорд Победы», в которой сможет принять участие любой желающий.

По замыслу организаторов, участники акции одновременно начнут отжиматься. Общее число отжиманий должно достигнуть 26 663 – по числу мирных дней, прошедших со дня окончания Великой Отечественной войны.

Как рассказали в информационно-аналитическом отделе Ленинского района, в этом году акция «Рекорд Победы» пройдет на площади перед сквером «Волна» в Затоне. Начало в 13.00.