Уфимцев приглашают установить «Рекорд Победы»
Уфимцев приглашают установить «Рекорд Победы» Фото: ИА «Башинформ»
Уфимцев приглашают установить «Рекорд Победы» Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.
9 мая Уфа снова присоединится к Международной спортивно-патриотической акции «Рекорд Победы», в которой сможет принять участие любой желающий.
По замыслу организаторов, участники акции одновременно начнут отжиматься. Общее число отжиманий должно достигнуть 26 663 – по числу мирных дней, прошедших со дня окончания Великой Отечественной войны.
Как рассказали в информационно-аналитическом отделе Ленинского района, в этом году акция «Рекорд Победы» пройдет на площади перед сквером «Волна» в Затоне. Начало в 13.00.