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3 мая Четверг

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Уфимцев приглашают установить «Рекорд Победы»

ОБЩЕСТВО

Уфимцев приглашают установить «Рекорд Победы» Фото: ИА «Башинформ»

Уфимцев приглашают установить «Рекорд Победы» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

9 мая Уфа снова присоединится к Международной спортивно-патриотической акции «Рекорд Победы», в которой сможет принять участие любой желающий.

По замыслу организаторов, участники акции одновременно начнут отжиматься. Общее число отжиманий должно достигнуть 26 663 – по числу мирных дней, прошедших со дня окончания Великой Отечественной войны. 

Как рассказали в информационно-аналитическом отделе Ленинского района, в этом году акция «Рекорд Победы» пройдет на площади перед сквером «Волна» в Затоне. Начало в 13.00.

Теги: Рекорд Победы, флешмоб
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