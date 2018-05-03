Под Уфой построят новый ФАП Фото: ИА «Башинформ» Под Уфой построят новый ФАП Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Министерство здравоохранения Башкирии развивает медицинскую помощь на отдаленных территориях Уфы. В скором времени новый фельдшерско-акушерский пункт появится в поселке Чесноковка, расположенном в Кировском районе. Земельный участок для установки модульного ФАПа уже определен – это площадка, расположенная напротив пожарной части. Участок будет полностью обеспечен инженерными сетями.

Напомним, выступая с Посланием Федеральному Собранию, Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить доступной качественной медицинской помощью все население страны.

«В населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018-2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А для населенных пунктов, где проживают менее 100 человек, у нас такие тоже есть, организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью, со всем необходимым диагностическим оборудованием», — сказал глава государства.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в 2018 году республика получит из резервного фонда Правительства России 105 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в сельской местности. По словам главы Башкортостана Рустэма Хамитова, в ближайшие годы в регионе появится несколько сотен новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов.